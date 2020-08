Sai risalire all’etimologia delle parole? Scoprilo con questo test!

Sono tante le parole che usiamo tutti i giorni di cui non conosciamo l’origine. Ecco, un test per testare la vostra capacità di risalire all’etimologia di alcune interessanti parole di uso comune. Se avete qualche dubbio, potete consultare prima questo nostro articolo dedicato. I più temerari, invece, possono subito mettersi alla prova svolgendo il seguente test.

L’etimologia

Secondo Treccani, l’etimologia è la disciplina linguistica che studia la storia delle parole, risalendo fino al punto della storia o della preistoria di un vocabolo. Quando le somiglianze non sono ovvie, bisogna risalire con i documenti o con congetture verosimili alle fasi più antiche e vedere in qual modo e per quali ragioni è cambiata la forma. Altre volte, invece, degli anelli di congiunzione si è perduta ogni traccia e si deve ricorrere alle congetture o rinunciare a una soluzione.

Sai risalire all'etimologia delle parole Passo 1 di 7 14% Da dove deriva la parola "ciao"? * Dal veneto "sciavo", ovvero "salute" Dal greco "salve", ovvero "stai bene" Si tratta di un neologismo Dal tardo latino "sclavus", ovvero "schiavo"

Che cosa vuol in latino la parola "persona"? * Individuo indefinito Anima Maschera teatrale Custode

Qual è l'etimologia della parola "desiderio"? * Dal latino "desiderium", ovvero "pozzo" Dall'italiano "desinenza", ovvero "fine" Dal latino "de sidera", ovvero "mancanza di stelle" Dal greco "imero", ovvero "desiderio"

Da dove deriva la parole "boria"? * Dallo slavo "bor", ovvero "combattente" Dal latino "boreas", ovvero "vento di tramontana" Dall'italiano antico "borro", ovvero "burrone" Dall'italiano antico "bornia", ovvero "fandonia"

Qual è l'etimologia dell'aggettivo "intelligente"? * Dal latino "intellectum", ovvero "intellettuale" Dal greco "lego", ovvero "raccogliere informazioni" Da latino "intus" e "legere", ovvero "leggere dentro" Dal latino "inter" e "legere", ovvero "leggere tra le righe"

Da dove deriva la parola "Ambaradam"? * Da Amba Aradam, massiccio montuoso in Etiopia Si tratta di una parola onomatopeica Dal poeta arabo Ambaradam, inventore delle parole in libertà Dal provenzale "ambaissador", ovvero "servitore"

Da dove deriva la parola "studio"? * Dal latino "studio", ovvero "stanza dedicata alla lettura" Dal latino "studere", ovvero "aspirare a qualcosa, desiderare" Dall'italiano "studio", ovvero "mossa di scacchi" Dal greco "sofia", ovvero saggezza



