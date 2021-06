Quanto conosci l’ambiente? Scoprilo con questo test

test sull'ambiente

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, con questo test vogliamo mettere alla prova la vostra conoscenza sulle tematiche ambientali

Il 5 giugno di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Il tema dell’edizione 2021 è il “Ripristino degli Ecosistemi”. Obiettivo di quest’anno è quello di far riflettere tutti sull’importanza di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi del Pianeta, cercando di passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione.

L’importanza di conoscere le problematiche ambientali

Ambiente e cambiamento climatico dovrebbero essere priorità per le agende politiche di tutto il mondo. Ma anche i comuni cittadini possono fare la loro parte, informandosi e mettendo in pratica semplici azioni volte a rispettare la natura e annullare gli sprechi delle risorse naturali che utilizziamo quotidianamente, come l’acqua.

La Giornata del 5 giugno di quest’anno lancia ufficialmente il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema, introdotto con la missione globale di far rivivere miliardi di ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare.

Quanto sai sull’ambiente?

Con questo test, vogliamo mettere alla prova la vostra conoscenza in ambito ambientale. Mettetevi alla prova e buona fortuna!