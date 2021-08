Scopri quale personaggio sei !

Rispondi alle domande di questo test e, in base al tuo carattere e ai tuoi comportamenti, scopri quale personaggio di "Alice nel Paese delle Meraviglie" sei !

Nel 1864 il reverendo Charles Lutwidge Dogson, ben più noto con lo pseudonimo Lewis Carroll, donò a una bambina di nome Alice Liddell il manoscritto di quello che sarebbe stato il suo capolavoro. Lo scrittore lo aveva ideato per lei durante l’estate. Nel 2015 “Alice nel paese delle meraviglie” ha compiuto 150 anni: era il 26 Novembre 1865 l’editore inglese MacMillan & Co pubblicò la prima edizione di Alice’s Adventures in Wonderland.

Una storia senza tempo, a cui noi di Libreriamo abbiamo voluto rendere omaggio realizzando la linea esclusiva “Alice in Wonderland”, ispirata alle illustrazioni che John Tenniel realizzò per la prima edizione del celebre libro di Lewis Carroll. Con questo test, potrai scoprire , in base alle tue abitudini e al tuo carattere, quale personaggio del grande libri di Carrol ti rappresenta di più!

Quale personaggio di "Alice nel Paese delle Meraviglie sei? Scoprilo con questo test! Passo 1 di 7 14% Che film guarderesti tra questi? * "Sliding Doors" di Peter Howitt "Elizabeth" di Shekhar Kapur "Una settimana da Dio" di Tom Shadyac "Alice nel Paese delle Meraviglie" di Tim Burton

Che tipo di personalità pensi di avere? * Frizzante Autoritaria Mi definiscono un pazzo Pacata

L'estate si avvicina, quale meta preferisci tra queste? * Qualsiasi posto, basta che mi senta una regina Mmh...sono sempre indeciso In Alaska Un luogo che non abbia mai visto

In quale luogo leggi di solito? * Leggere? Vivo già in un libro Ovunque mi trovi Su una barca in mezzo a un lago A casa mia

E' notte fonda, hai perso le chiavi di casa e rimani chiuso fuori. Che cosa fai? * Colgo l'occasione per vivere la città di notte Faccio sfondare la porta dal primo che passa Aspetto fino alla mattina Cerco di scassinare la serratura

Come ti piace passare le tue giornate? * Leggendo Scherzando con gli amici Organizzando le giornate successive Visitando luoghi mai visti

Esci con una persona, ma ti trovi subito a disagio. Quale scusa utilizzi per andartene? * Lo prendo in giro Fingo di avere un impegno imprevisto Glielo dico chiaramente Resto almeno fino a fine serata



