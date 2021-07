Test artistico

Marc Chagall è uno degli artisti più apprezzati e amati di sempre. Il suo stile è essenzialmente onirico e le immagini sono realizzate in chiave onirica e fantastica e tutta la sua produzione ha risentito delle influenze del fauvismo e del cubismo. Nelle sue opere sono protagonisti i colori così come temi importanti come l’amore. Diversi i suoi dipinti che si possono ricondurre a questa importante tematica.

Ma quale suo quadro rappresenta il tuo ideale d’amore? Rispondi alle domande del test e, in base al tuo carattere e alle tue abitudini, ti diremo quale dipinto di Chagall sei!.

Quale dipinto di Marc Chagall rappresenta il tuo ideale d'amore? Scoprilo con questo test! Passo 1 di 7 14% Devi far sapere una cosa a un tuo amico. Che mezzo di comunicazione utilizzi? * Un messaggio in bottiglia Una lettera Un piccione viaggiatore Un biglietto di carta

E' il tuo anniversario di matrimonio: cosa organizzi? * Una caccia al tesoro per la persona che amo (Il tesoro sono io !) Una giornata con il mio ragazzo Una settimana di vacanza in qualche luogo esotico Una cena a lume di candela

Qual è il tuo quadro preferito tra questi? * "Tondo doni" di Michelangelo Buonarroti "Il bacio" di Francesco Hayez "Il bacio" di Gustav Klimt "L'urlo" di Edvard Munch

Quale oggetto porteresti con te su un'isola deserta? * Non si può portare una persona? Un pallone Una penna, per passare il tempo a scrivere Un telefono satellitare

Scopri che il tuo partner ama una cosa che proprio non sopporti. Come ti comporti? * Cerco di parlarne con lui Pensi di lasciarlo Ti fai andar bene tutto ciò che gli piace Stai al suo fianco in ogni occasione

La casa dei tuoi sogni ha ... * Un giardino con una capanna sull'albero Una camera dedicata ai ricordi di famiglia Tutto quello che serve e niente di più Una piscina olimpionica

Se dovessi posare per la copertina di una rivista, quale sceglieresti? * Il Time Novemesi Vorrei essere sulla copertina di un catalogo con abiti da sposa Playboy



.