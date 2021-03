L’Italia è stata la patria di tanta poesia immortale, un patrimonio letterario di grandissimo valore culturale non solo per il nostro Paese ma per il mondo intero. A lungo è stata un punto di riferimento per l’arte e la poesia, producendo alcuni delle più grandi poesie e dei migliori letterati che il mondo delle lettere abbia mai visto. E voi, quanto conoscete la poesia italiana? Ecco il test giusto per scoprirlo!

In quale opera di Dante appare la celebre canzone "Donne che avete intelletto d'amore"? * Vita nova De vulgari eloquentia Rime Divina Commedia

Sebbene Torquato Tasso sia tutt’oggi celebrato per il suo poema “Gerusalemme liberata”, nelle sue intenzioni quest’opera non avrebbe mai dovuto essere diffusa, in favore di una versione riveduta e corretta che il poeta riteneva di livello superiore. Qual era il titolo di questa versione? * Gerusalemme riformata Le crociate La presa di Gerusalemme Gerusalemme conquistata

"Or poserai per sempre, / Stanco mio cor. Perì l'inganno estremo, / Ch'eterno io mi credei.” Chi compose questi versi? * Giovanni Pascoli Giacomo Leopardi Vittorio Alfieri Giuseppe Parini

Lo scrittore Carlo Emilio Gadda dileggiò un famoso poeta ottocentesco chiamandolo “Basetta”, dandogli dello scimpanzé e definendolo “il più grande strafalcionista del lirismo italiano ottocentesco”. A chi erano rivolte queste parole poco gentili? * Giacomo Leopardi Giosuè Carducci Ugo Foscolo Vittorio Alfieri

Quale di questi poeti è stato insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1975? * Giuseppe Ungaretti Salvatore Quasimodo Eugenio Montale Luigi Pirandello

Giacomo Leopardi morì a Napoli il 14 giugno del 1837. Quale suo componimento è stato terminato solo poche ore prima della morte? * La ginestra Canto notturno di un pastore errante dell'Asia A me stesso Il tramonto della luna

Nel suo trattato “Prose della volgar lingua” (1525), l’umanista Pietro Bembo codificò le eccellenze poetiche e letterarie della lingua italiana che secondo lui avrebbero dovuto essere prese a modello. Identificò in Boccaccio il modello per la prosa: chi indicò invece come modello poetico? * Dante Alighieri Guido Cavalcanti Francesco Petrarca Guido Guinizzelli

“Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo / di gente in gente, me vedrai seduto / su la tua pietra, o fratel mio, gemendo / il fior de' tuoi gentili anni caduto.” A chi appartengono questi famosissimi versi? * Ugo Foscolo Umberto Saba Gabriele D’Annunzio Giacomo Leopardi



