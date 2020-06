Conosci le capitali del mondo? In attesa di poter tornare a viaggiare per il mondo, vi proponiamo un Test interattivo per “muoversi con il cervello” e valutare il vostro livello di conoscenza in Geografia. Dovete individuare la città Capitale di ciascun paese, selezionandola fra quelle proposte.

Il questionario comprende una serie di domande su alcune nazioni famose, ma di cui spesso si sbaglia la scelta della rispettiva capitale.

Conosci le capitali del mondo? Passo 1 di 7 14% Qual è la capitale dell’Albania? * Zagabria Belgrado Pogdorica Tirana La risposta esatta è Tirana

Quale è la capitale dell’Australia? * Perth Melbourne Sidney Canberra

Qual è la capitale del Brasile? * San Paolo Estoril Rio De Janeiro Brasilia

Giacarta è la capitale di… * Filippine Indonesia Thailandia Malesia

Dakar è la capitale di... * Senegal Liberia Congo Sudan

Qual è la capitale del Liechtenstein? * La Valletta Reykjavík Vaduz Mainz

Qual è la capitale dell’Afghanistan? * Kabul Baghdad Herat Teheran



