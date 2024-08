Quanto conosci lo spagnolo? Scopriamolo con questo quiz!

In spagnolo chi non è mai capitato di ascoltare qualche tormentone estivo fino alla nausea imparando a memoria quell’idioma così simile all’italiano ma che italiano non è. tra canzoni spagnole e latino americane, serie tv spagnole e ispano-americane a tutti noi è capitato di avere a che fare con la lingua della Penisola Iberica, ma quanto siamo in grado di comprenderla realmente? Scopriamolo con questo quiz!

Quiz sullo spagnolo

"*" indica i campi obbligatori Passo 1 di 10 10% Qual è il significato di "desafortunadamente"? * Disavvedutamente Disarticolatamente Desolatamente Sfortunatamente Quale di queste frasi è corretta al congiuntivo presente? * Es importante que tú estudie más Es importante que tú estudies más Es importante que tú estudias más Es importante que tú estudiar más Come si dice "libreria" (negozio di libri) in spagnolo? * Librería Libretería Libroteca Biblioteca Qual è la forma corretta del verbo "decir" al futuro semplice per "él/ella"? * Dirá Decirá Dicirá Dirià Qual è il significato di "dar en el clavo"? * Dare una chiave Essere confusi Colpire nel segno Colpire con la clava Qual è la traduzione corretta di "attraverso" in spagnolo? * A través de Debajo de Entre Hacia Quale di questi aggettivi è il contrario di "pobre"? * Rico Serio Amable Triste Cosa significa "estar en las nubes"? * Essere estasiati Essere nubili Essere molto felici Essere distratti * Novantanueve Noventa y nueve Noventanuove Noventa y nove Quale di queste frasi usa correttamente un verbo riflessivo? * llos te hablan muy rápido Él se levanta temprano Ella le lava su coche Nosotros se llamamos Juan Email Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Conoscere lo spagnolo oggi rappresenta un’opportunità straordinaria, sia a livello personale che professionale. Lo spagnolo è la seconda lingua più parlata al mondo per numero di madrelingua, con oltre 460 milioni di persone che lo usano quotidianamente. Questa diffusione fa sì che imparare lo spagnolo possa aprire numerose porte in ambito lavorativo, soprattutto in settori come il turismo, il commercio internazionale, e la diplomazia, dove la comunicazione con il mondo ispanofono è sempre più rilevante.

Dal punto di vista culturale, lo spagnolo è la chiave d'accesso a un patrimonio ricchissimo di letteratura, cinema, musica e arte. Opere di autori come Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, e Federico García Lorca, così come il cinema di registi come Pedro Almodóvar, acquisiscono una nuova profondità quando godute nella loro lingua originale.

Inoltre, lo spagnolo è una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite e di molte organizzazioni internazionali, il che rende la sua conoscenza particolarmente preziosa per chi aspira a una carriera in ambito globale.

Infine, imparare lo spagnolo non è solo utile, ma anche gratificante. È una lingua melodiosa, con una grammatica relativamente semplice rispetto ad altre lingue europee, e che permette di entrare in contatto con una cultura vibrante e calorosa. In un mondo sempre più interconnesso, conoscere lo spagnolo rappresenta un ponte verso nuove opportunità e una maggiore comprensione del mondo che ci circonda.

