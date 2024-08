5 quiz su libri e letteratura per mettersi alla prova in estate

Agosto e tempo di vacanze e relax, ma anche per giocare un po’ e dedicare più tempo alle proprie passioni, come i libri e la letteratura. Avete più tempo per leggere? Avete portato con voi in vacanza decine di libri da finalmente terminare?

Se la passione per la lettura non va mai in vacanza per voi, i seguenti quiz letterari fanno proprio al caso vostro.

Quiz su libri e letteratura per testare la vostra passione

Dal conoscere l’autore del libro al completare il titolo di un opera, abbiamo pensato di rinfrescare le vostre vacanze estive con i seguenti 5 quiz letterari. Siete pronti ad allenare la mente anche durante le ferie?

I classici della letteratura li abbiamo letti tutti almeno una volta nella vita, sicuramente alcuni li avrete portati con voi anche in vacanza: da Dante a Manzoni, quale miglior occasione per riscoprirli che mettersi alla prova con il seguente quiz, prima magari di rileggerli? Credete di conoscerli tutti? Prosegui qui per scoprirlo.

In molti conoscono i titoli dei grandi romanzi storici, dei libri per bambini più amati e degli scrittori contemporanei più acclamati. Ma quanti lettori sono in grado di risalire al titolo di un libro partendo da una citazione o da un indizio? Mettete alla prova la vostra conoscenza in campo letterario con questo quiz letterario.

Ci sono autori legati indissolubilmente ad un loro libro, a cui devono fama e riconoscibilità: in molti casi basta sapere il nome dell’autore, e magari anche la data di pubblicazione, per risalire subito al titolo dell’opera.

Metti alla prova la tua conoscenza dei libri e degli autori cliccando su questo quiz.

Mettiti alla prova e scopri se riesci a collegare il personaggio principale al titolo del libro. Testa la tua conoscenza letteraria cliccando qui

A volte anche i nostri amici libri danno i numeri…a cominciare dal titolo. Riesci a scoprire il numero presente nel titolo del libro e a rispondere correttamente ad almeno sette domande? Mettiti alla prova proseguendo a questo link

