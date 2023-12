Riesci ad indovinare di che poesia si tratta leggendo alcuni suoi versi?

Share on Email

Ci sono poesie che conosciamo a memoria, altre un po' meno. Riesci a scoprire di che poesia si tratta, avendo come indizio solo alcuni versi, ed e a rispondere correttamente ad almeno sette domande?

Chi ama la poesia sa riconoscere di che poema si tratta già da alcuni versi, grazie al fatto di conoscerla a memoria. Ma a volte non è necessario averla in mente parola per parola: ci sono versi iconici che ci permettono di riconoscere sia l’autore sia la poesia da lui scritta.

Riesci a riconoscere la poesia attraverso alcuni suoi versi?

Passo 1 di 9 11% “T’amo senza sapere come, né quando, né da dove, / t’amo direttamente senza problemi né orgoglio: / così ti amo perché non so amare altrimenti” * Un amore felice, Wisława Szymborska Lettere, Amelia Rosselli Lettere, Alda Merini Sonetto XVII, Pablo Neruda

“Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. / Il mio dura tuttora, né più mi occorrono / le coincidenze, le prenotazioni,” * Il viaggio, Charles Baudelaire Il gelsomino notturno, Giovanni Pascoli Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, Eugenio Montale La Malinconia, Umberto Saba

"Nei miei sogni non ci sarai, / nel destino originale delle parole, / nè ci sarai in un numero di telefono / o nel colore di un paio di guanti, di una blusa. * La sabbia del tempo, Gabriele D’Annunzio Il futuro, Julio Cortázar Il tuo pensiero, Leonardo Sciascia Il tuo amore, Guido Gozzano

"Non sono mai stato / tanto / attaccato alla vita" * Veglia, Giuseppe Ungaretti Alle fronde dei salici, Salvatore Quasimodo Non chiederci la parola, Eugenio Montale La pioggia nel pineto, Gabriele D’Annunzio

“Tu al mio fianco sulla sabbia, / sei sabbia, / tu canti e sei canto.” * Ode al giorno felice, Pablo Neruda Elli Michler, Ti auguro tempo I pastori, Gabriele D’Annunzio Ora che sale il giorno, Salvatore Quasimodo

“La mia poesia è alacre come il fuoco / trascorre tra le mie dita come un rosario” * Ora che sei venuta, Camillo Sbarbaro Ho bisogno di sentimenti, Alda Merini Ricordo, Giorgio Caproni Quando il pensiero, Umberto Saba

“Per un’ora diletta / Compensi amari d’anni, / Centesimi strappati con dolore, / Scrigni pieni di lacrime.” * Emily Dickinson, Per un istante d’estasi Gabriele D’Annunzio, Un ricordo Tempo che muta, Vincenzo Cardarelli Pierpaolo Pasolini, la divina indifferenza

“È forse il sogno di Gesù che brilla / nell’anima dolente ed immortale / del giovane che ama, che perdona?” * Nella notte di Natale, Umberto Saba La Notte Santa, Guido Gozzano Il magico Natale, Gianni Rodari Buon Natale, Dino Buzzati

“Racchiudi nel tuo occhio il tramonto e l’aurora; / profumi l’aria come una sera tempestosa; / i tuoi baci sono un filtro e la tua bocca un’anfora / che fanno vile l’eroe e il bimbo coraggioso.” * Inno alla vita, Madre Teresa La sera del dì di festa, Giacomo Leopardi Inno alla bellezza, Charles Baudelaire Omaggio alla sera, Giuseppe Parini

Il piacere di sapere le poesie a memoria

Di certo, coloro che conoscono diverse poesie a memoria sono favoriti in questo test. Coloro che invece necessitano di un aiutino, possono consultare la pagina dedicata alle poesie sul nostro sito, oppure il nostro articolo dedicato alle poesie d’amore più belle.

Noi di Libreriamo abbiamo dedicato una sezione ai versi d’autore, che quotidianamente tengono compagnia i nostri lettori e li aiutano ad interpretare l’attualità e ciò che accade nel mondo. Abbiamo realizzato anche un libro, Parlare in Versi (Newton Compton), nato dalla convinzione che le belle parole, i versi poetici possono essere la linfa vitale per lo sviluppo di relazioni positive e costruttive.

