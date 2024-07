Riesci ad attribuire queste frasi iconiche al loro autore?

Share on Email

Certe frasi dette o scritte da autori e personalità del mondo della letteratura e della scienza sono rimaste impresse nell’immaginario collettivo, fino a diventare dei veri e propri modi dire.

Sapresti riconoscere l’autore di almeno sette tra le seguenti dieci frasi entrate nell’uso comune? Mettiti alla prova con questo quiz letterario.

Riesci a riconoscere gli autori delle seguenti frasi iconiche?

"*" indica i campi obbligatori Passo 1 di 10 10% "Non ragioniam di lor, ma guarda e passa” * Dante Algihieri Miguel de Cervantes William Shakespeare Niccolò Machiavelli "Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri." * George Orwell Franz Kafka Aldous Huxley Ray Bradbury "e mi sovvien l’eterno” * Emily Bronte Vittorio Alfieri Giacomo Leopardi Dante Alighieri "sciacquatura dei panni in Arno” * Alessandro Manzoni Giovanni Boccaccio Pietro Bembo Francesco Petrarca "Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone." * John Steinbeck Mark Twain Jack Kerouac J.R.R. Tolkien "Non tutto ciò che conta può essere contato, e non tutto ciò che può essere contato conta." * Oscar Wilde Albert Eistein Galileo Galilei Albert Camus "Mi avete chiesto qual è la mia più grande aspirazione. La mia risposta è: la felicità." * Albert Camus Ernest Hemingway Jean-Paul Sartre Fëdor Dostoevskij "L’essenziale è invisibile agli occhi." * Gabriel García Márquez Antoine de Saint-Exupéry Milan Kundera Paulo Coelho "I grandi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano." * Gabriel García Márquez Haruki Murakami Italo Calvino Federico García Lorca "Eppur si muove” * Martin Luther King Jr. Isaac Newton Galileo Galilei Copernico Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Le frasi che tutti usiamo e che (forse) non conosciamo abbastanza

Esistono frasi iconiche e aforismi celebri che tutti abbiamo sentito o utilizzato almeno una volta nella vita, ma di cui non conosciamo l’origine e, in alcuni casi, anche l’autore. E’ bene, quindi, fermarsi e riflettere sul significato e sull’origine di certe espressioni entrate nel linguaggio comune: scopriremmo così aneddoti e curiosità capaci di arricchire il nostro bagaglio culturale.

Dal mondo della letteratura a quello scientifico, passando per citazioni celebri e frasi iconiche contenute nelle opere di Dante e per espressioni attribuite a grandi pensatori come Albert Einstein: riesci ad associare ad ogni frase l’autore corretto? Mettiti alla prova.

Se vuoi continuare a mettere alla prova la tua memoria su frasi e aforismi celebri, ti consigliamo di proseguire con questo quiz per scoprire se conosci gli autori di alcuni celebri aforismi letterari.

