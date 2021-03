Pi Greco Day, perché il 14 marzo è la Giornata della Matematica

Oggi è il Pi Greco Day, la giornata del 14 marzo (3/14 nel sistema anglosassone) dedicata alla costante più famosa della matematica. Ma perché si celebra proprio oggi?

La storia

Nata nel 1988 su iniziativa del fisico Larry Shaw, da allora questa giornata è diventata un appuntamento annuale. La prima celebrazione ha visto i partecipanti marciare intorno a un grande cerchio e consumare torte di tutti i gusti perché ‘PI’ e ‘Pie’ (‘torta’ in inglese) hanno lo stesso suono, ma anche perché la torta è rotonda ed è quindi correlata al Pi Greco. Il Pi Greco Day si celebra ogni anno il 14 marzo perché nel sistema anglosassone la data si scrive 03/14, come le prime tre cifre del Pi Greco. Dal 2020 la ricorrenza coincide con la Giornata Internazionale della Matematica, che quest’anno avrà come tema La matematica per un mondo migliore.

Inoltre la data coincide con il compleanno di Albert Einstein. La ricorrenza si prepara a diventare, per il 2020, la Giornata Internazionale della Matematica.

Cos’è il Pi Greco

Il pi greco è stato approssimato scientificamente a 3,14 da Archimede nel III secolo a.C., ma era già utilizzato in modo empirico da altre civiltà, tra cui gli egizi e i babilonesi. La costante matematica approssimata da Archimede ancora oggi è essenziale in molti ambiti scientifici, rinnovando la sua utilità nel corso dei secoli: è utilizzata ad esempio nel calcolo delle probabilità, quindi è utile per simulare l’efficacia di un farmaco ma anche per le proiezioni delle azioni in borsa.

© Riproduzione Riservata