Perché il giorno di San Faustino è la festa dei single

Se il 14 febbraio si festeggia San Valentino, la festa di tutti gli innamorati, oggi 15 febbraio si celebra San Faustino, la festa dei single, di tutti i tipi di single: quelli in cerca della propria metà e quelli che di compagni o compagne non ne vogliono sapere proprio nulla.

Le origini della festa

Ma quali sono le origini di questa festa dedicata ai non innamorati? San Faustino di Sarezzo, in provincia di Brescia. Una leggenda racconta che Faustino fosse il figlio di una famiglia molto ricca di origine pagana, motivo per il quale divenne immediatamente cavaliere. Affascinato dalla religione cristiana si fece battezzare e decise di predicare la parola del signore in tutta la zona che comprendeva Brescia e i paesi circostanti.

Faustino iniziò comunque ad essere perseguitato dagli altri nobili perché si rifiutò di fare sacrifici in onore degli dei. l sovrano, sempre più infuriato, decise quindi di farlo bruciare vivo ma anche in questo caso Faustino la scampò perché le fiamme non lo investirono. Si racconta, infine, che dopo una serie di trasferimenti San Faustino fu ucciso il 15 febbraio. Questo giorno è diventato la festa dei single perché il nome Faustino ha origini latine propiziatorie; non a caso, quindi, i “non accoppiati” che aspettano questa festa sperano nella fortuna di trovare l’anima gemella.

San Faustino, aforismi e citazioni sui single

Vediamo insieme alcune citazioni letterarie dedicate o che potete dedicare a tutti i single grazie a Bustle.com.

“Sarò calma, sarò padrona di me stessa” (da “Ragione e sentimento” di Jane Austen)

“Io. Io, mi occupo di me stessa. Più sono sola, priva di amici, abbandonata, più devo avere rispetto di me stessa” (da “Jane Eyre” di Charlotte Bronte)

“Io non sono un uccello, e nessuna rete può invilupparmi; sono un essere libero con una volontà indipendente di cui mi valgo adesso per lasciarvi.” (da “Jane Eyre“ di Charlotte Bronte)

“La miglior cosa al mondo è sapere come appartenere a se stessi” (da “Saggi” di Michel de Montaigne)

“Nessuno criticherà una donna perché pensa, finché l’oggetto dei suoi pensieri è un uomo” (da “Orlando” di Virginia Woolf)

“Non sposarti mai, Dorian.Gli uomini si sposano perchè sono stanchi, le donne perchè sono curiose, e le une e gli altri restano delusi.” (“Il ritratto di Dorian Gray” di OscarWilde)

“Chi è felice nella solitudine, o è una bestia selvaggia o un dio.” (Aristotele)

“La solitudine è la migliore infermiera di saggezza” ( da “Lettere” di Laurence Sterne)

“Proprio così, se non mi manda un marito. Questa è la grazia che chiedo in ginocchio mattina e sera. Signore mio, e chi lo sopporta un marito con tanto di barba! Meglio dormire senza lenzuola. (William Shakespeare)

“La mia persona è tutto per me, non ho bisogno di te” (da “I Lock My Door Upon Myself” di Joyce Carol Oates)

