Stasera alle 21.30 su Italia 1 andrà in onda “Mrs. Doubtfire“, uno di quei film che ti fanno commuovere e ridere insieme. Diretto nel 1993 da Chris Columbus, Mrs Doubtfire è liberamente ispirato al libro di Anne Fine, “Un padre a ore”. Vincitore di un premio Oscar per il miglior trucco 1994, Mrs.Doubtfire racconta la storia di un uomo che, divorziato dalla moglie e impossibilitato a vedere i propri figli, decide di travestirsi da domestica per stare vicino a loro. Particolarmente memorabile è la scena finale del film, quando Robin Williams, nei panni della signora Doubtfire, spiega ai figli come il dramma della separazione e delle famiglie divise si superi con l’amore.

La lettera di Mrs. Doubtfire

Cara Mrs. Doubtfire,

Due mesi fa, mia mamma e mio papà hanno deciso di separarsi. Adesso vivono in due case diverse. Mio fratello Andrew dice che non siamo più una famiglia. E’ vero questo? Ho perso davvero la mia famiglia? C’è qualcosa che posso fare per fare tornare i miei genitori insieme?

Katie Mcormick

Oh, mia cara Katie. Sai, alcuni genitori vanno d’accordo molto di più quando non vivono assieme. Non litigano tutto il tempo e possono diventare persone migliori. Papà e Mamme migliori per voi. Qualche volta possono tornare insieme. E qualche volta no, mia cara. E se questo non succede non dartene la colpa. Solo perché non si amano non significa che non amino te. Ci sono molti tipi di famiglia, Katie. Alcune famiglie hanno una mamma, altre hanno un papà, o due famiglie. Ci sono bambini che vivono con la loro zia o il loro zio. Alcuni vivono con i loro nonni, e alcuni bambini vivono con genitori adottivi. Alcuni vivono in case e quartieri diversi, in diverse zone del paese. Possono non vedersi per giorni, settimane, mesi o anche anni qualche volta. Ma se c’è l’amore, mia cara, è quello il legame che unisce. E tu avrai per sempre una famiglia nel tuo cuore. Ti mando tutto il mio affetto, bambina. Andrà tutto bene.

Mrs. Doubtfire

