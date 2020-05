La lettera di Sant’Agostino su come l’uomo deve amare la donna

L’amore ha da sempre caratterizzato l’espressione artistica di scrittori, poeti, cantanti, pittori di ogni epoca. Essi hanno analizzato questo sentimento in ogni sua sfaccettatura, facendone risaltare tutti i suoi lati, positivi e negativi. Anche i santi della Chiesa hanno voluto esprimere il loro punto di vista sull’amore. In questa lettera, Sant’Agostino esprime la sua visione sull’amore, su cui giovani e famiglie devono oggi fondare la propria relazione.

La lettera di Sant’Agostino sull’amore

“Giovane amico, se ami questo è il miracolo della vita.

Entra nel sogno con occhi aperti e vivilo con amore fermo.

Il sogno non vissuto è una stella da lasciare in cielo.

Ama la tua donna senza chiedere altro all’infuori dell’eterna domanda che fa vivere di nostalgia i vecchi cuori.

Ma ricordati che più ti amerà e meno te lo saprà dire. Guardala negli occhi affinché le dita

si vincolino con il disperato desiderio di unirsi ancora; e le mani e gli occhi dicano le

sicure promesse del vostro domani.

Ma ricorda ancora, che se i corpi si riflettono negli occhi, le anime si vedono nelle

sventure.

Non sentirti umiliato nel riconoscere una sua qualità che non possiedi.

Non crederti superiore poiché solo la vita dirà la vostra diversa sventura.

Non imporre la tua volontà a parole, ma soltanto con l’esempio.

Questa sposa, tua compagna di quell’ignoto cammino che è la vita, amala e difendila,

poiché domani ti potrà essere di rifugio.

E sii sincero giovane amico, se l’amore sarà forte ogni destino vi farà sorridere

Amala come il sole che invochi al mattino. Rispettala come un fiore che aspetta la luce dell’amore.

Sii questo per lei, e poiché questo deve essere lei per te, ringraziate insieme Dio, che vi

ha concesso la grazia più luminosa della vita!”

