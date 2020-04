“Dedicato ai colleghi”, il commuovente video dell’infermiere prima di entrare in terapia intensiva

“Dedicato a tutti i colleghi che stanno per iniziare…” Inizia così il post su Facebook dell’infermiere di Rivoli, impegnato come tanti altri colleghi in ospedale. Sulle note di “Un senso” di Vasco Rossi, l’infermiere ha voluto rendere omaggio su Facebook a tutti i colleghi che, come lui, si preparano ogni notte a combattere contro un nemico invisibile: il Coronavirus.

Alla ricerca di un senso

Gesti quotidiani, attenti e che accomunano l’infermiere a tutti gli altri suoi colleghi che, senza retorica, ogni giorno indossano una maschera, come veri supereroi, per salvare vite umane. Il breve ma significativo video registrato dall’infermiere immortala una procedura che ogni operatore sanitario compie ogni giorno. Gesti diventati quotidiani per ridurre il pericolo di essere contagiato all’interno del reparto ospedaliero di terapia intensiva dentro il quale lavora. Il video dell’infermiere ha come colonna sonora la celebre canzone di Vasco Rossi, proprio perché anche lui è alla ricerca di “un senso a questa storia, anche se questa storia, un senso non ce l’ha”.

Il post dell’infermiere

L’infermiere sta per iniziare il suo turno presso l’ospedale di Rivoli, in provincia di Torino, uno degli hub Covid del capoluogo piemontese. Di seguito, il testo del post ed il video pubblicato. “Dedicato a tutti i colleghi che stanno per iniziare, a tutti quelli che stanno per finire, a chi si sta bardando tra mille pensieri a chi si sta togliendo quella mascherina maledetta …. e come dice il Blasco domani arriverà lo stesso anche se questa notte un senso non ce l’ha !!!”

