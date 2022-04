L’amore tra la regina Elisabetta II e il principe Filippo

La storia

Un anno fa ci lasciava il principe Filippo: a darne la notizia fu la regina Elisabetta II. Un matrimonio lungo 74 anni fatto di amore e rispetto reciproco. Ripercorriamo qui la storia della loro vita insieme, una storia di sostegno e stima.

Il primo incontro

Quando il principe Filippo conosce la futura regina Elisabetta lei ha solo tredici anni e lui diciotto. Siamo nel 1939, Filippo, lontano parente dei Windsor, è da poco entrato al Royal Naval College di Dartmouth dove la famiglia Reale è in visita. Al giovane Filippo, vista la discendenza, viene chiesto di tenere compagnia alle giovani figlie del re, Elisabetta e Margaret. Tra i due, ancora molto giovani nasce subito un’intensa simpatia. Da questo momento inizia una regolare corrispondenza epistolare che piano piano plasmerà l’interesse in innamoramento.

La proposta e il matrimonio

Bisogna aspettare il 1946 perché Filippo chieda ufficialmente la mano di Elisabetta. In un mondo di matrimoni combinati, alla base del loro rapporto sembra invece esserci un amore sincero. Tanto che Filippo, per poter sposare Elisabetta, rinuncia ai suoi titoli di principe di Grecia e Danimarca per essere nominato Duca di Edimburgo. I due convolano a nozze il 20 novembre del 1947 accompagnati da una festosa folla di persone in attesa di vedere la futura regina in abito bianco.

Quando la Regina Elisabetta pianse per la prima volta in pubblico Protagonista del terzo episodio dell’ultima stagione di The Crown è l’immane disastro minerario che sconvolse nel 1966 il villaggio di Aberfan in Galles. Per la prima volta, la Regina non riuscì a trattenere le lacrime…

I doveri

Quello di Elisabetta e Filippo è un matrimonio segnato dai doveri che presto incombono sulla giovane coppia. È il 1952 quando Elisabetta diventa Regina, dopo la morte del padre, e il Duca di Edimburgo, costretto a rinunciare alla sua brillante carriera in Marina, assume gli incarichi da principe consorte imparando a stare un passo indietro e a mettere gli interessi della Corona sempre al primo posto. Un rapporto profondo, il loro, segnato da prove continue e grandi responsabilità, ma che è stato simbolo per un Paese intero.

Photo Credit: Instagram