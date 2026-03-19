Erich Fromm: per vincere ansia e paure dobbiamo smettere di vivere come automi

Ti è mai capitato di sentirti libero ma allo stesso tempo insicuro, come se qualcosa dentro non fosse davvero tuo? Erich Fromm, nel suo libro Fuga dalla libertà, affronta uno dei problemi più attuali della vita moderna: l’ansia e l’insicurezza che accompagnano l’individuo anche in una società che si definisce libera. Nel capitolo Libertà e democrazia, Fromm mette in discussione una convinzione diffusa, cioè che essere liberi significhi automaticamente essere più felici e più realizzati.

Al contrario, mostra come la libertà, quando non è accompagnata da una reale consapevolezza di sé, possa trasformarsi in isolamento, smarrimento e paura. L’individuo moderno, liberato dalle vecchie autorità, si trova infatti senza punti di riferimento interiori e finisce per adattarsi alle aspettative della società, perdendo il contatto con ciò che è davvero.

È proprio in questo processo silenzioso che nasce una forma di insicurezza profonda, difficile da riconoscere ma presente nella vita quotidiana. E Fromm la descrive con una frase tanto semplice quanto inquietante:

Siamo diventati automi che vivono nell’illusione di essere individui autonomi. Questa illusione aiuta l’individuo a restare inconsapevole della propria insicurezza, ma questo è tutto l’aiuto che può dare una simile illusione. Nella sostanza l’io dell’individuo è indebolito, sicché si sente impotente ed estremamente insicuro.

Perché oggi ansia e insicurezza fanno parte della vita quotidiana

L’intuizione di Fromm è semplice ma potente: l’ansia non nasce solo da ciò che ci accade, ma dal modo in cui viviamo. Nella società moderna siamo convinti di essere liberi, di scegliere chi essere e cosa desiderare, ma questa libertà è spesso solo apparente. Nella vita di tutti i giorni ci muoviamo dentro aspettative invisibili, nel lavoro, nelle relazioni, nei social, nelle decisioni più importanti.

Crediamo di scegliere, ma in realtà ci adattiamo. Fromm lo spiega con chiarezza quando scrive:

L’uomo moderno vive nell’illusione di sapere ciò che vuole, mentre in realtà vuole quel che ci si aspetta che voglia.

Questo crea una frattura interiore. Da una parte sentiamo il bisogno di essere autentici, dall’altra seguiamo modelli esterni per sentirci accettati. È qui che nascono insicurezza e ansia, quando non sappiamo più distinguere tra ciò che vogliamo davvero e ciò che ci è stato insegnato a volere.

E il problema è ancora più profondo, perché questo meccanismo agisce senza che ce ne accorgiamo. Come osserva Fromm:

Pensa, sente e vuole quel che crede di esser tenuto a pensare, sentire e volere.

Così, mentre cerchiamo di costruire una vita “giusta”, iniziamo lentamente a perdere noi stessi. E più ci allontaniamo da ciò che siamo davvero, più cresce quella sensazione diffusa di inquietudine che chiamiamo ansia.

Come diventiamo automi senza accorgercene

Il punto centrale dell’analisi di Erich Fromm è che questo processo non avviene in modo evidente. Non c’è un momento preciso in cui smettiamo di essere noi stessi: succede gradualmente, attraverso piccoli adattamenti quotidiani.

Fin da giovani impariamo che per essere accettati dobbiamo comportarci in un certo modo. Alcune emozioni vengono incoraggiate, altre scoraggiate. Alcuni pensieri vengono premiati, altri ignorati o corretti. Senza accorgercene, iniziamo a sostituire ciò che sentiamo davvero con ciò che è più facile, più sicuro, più approvato.

Fromm in Fuga dalla libertà lo descrive chiaramente:

La soppressione dei sentimenti spontanei, e conseguentemente dello sviluppo di un’individualità genuina, comincia prestissimo.

Col tempo, questo processo si approfondisce. Non solo smettiamo di esprimere certi sentimenti, ma perdiamo anche la capacità di riconoscerli. Al loro posto nascono reazioni automatiche, modi di pensare e di comportarsi che sembrano nostri, ma che in realtà sono stati costruiti dall’esterno.

È qui che avviene il passaggio decisivo:

Esaminando i due aspetti che la libertà presenta per l’uomo moderno, abbiamo fatto notare le condizioni economiche che favoriscono nella nostra epoca il crescente isolamento e la crescente impotenza dell’individuo; esaminando i risultati psicologici abbiamo dimostrato che questa impotenza porta o al tipo di fuga che troviamo nel carattere autoritario, oppure a un conformismo ossessivo nel corso del quale l’individuo isolato diventa un automa, perde la sua individualità e tuttavia nello stesso tempo al livello di coscienza si immagina libero e sottoposto solo a se stesso.

Il risultato è una vita apparentemente normale, ma interiormente fragile. Continuiamo a lavorare, relazionarci, fare scelte, ma spesso senza un vero contatto con noi stessi. E proprio questa distanza crea insicurezza.

Perché quando non siamo davvero noi a pensare, sentire e scegliere, manca qualcosa di fondamentale: una base interiore solida. E senza quella base, ogni decisione diventa più difficile, ogni giudizio degli altri pesa di più, ogni errore sembra una conferma dei nostri dubbi.

È così che nasce quella forma di ansia sottile e persistente che accompagna molte persone: non deriva solo da ciò che accade fuori, ma dal fatto che dentro non ci sentiamo più davvero “a casa”.

Ritrovare se stessi per uscire da ansia e insicurezza

Se l’ansia nasce dalla perdita di contatto con noi stessi, allora la soluzione non può essere esterna. Non basta cambiare lavoro, ambiente o abitudini. Il punto è recuperare un rapporto autentico con ciò che siamo.

Fromm è molto chiaro su questo:

L’uomo può raggiungere questa libertà conoscendo se stesso, essendo se stesso.

Questa non è un’idea astratta, ma un processo concreto. Significa iniziare a distinguere tra ciò che sentiamo davvero e ciò che abbiamo imparato a sentire. Tra ciò che vogliamo e ciò che ci si aspetta da noi.

È un passaggio difficile, perché implica mettere in discussione automatismi profondi. Ma è anche l’unico modo per uscire da quella sensazione di insicurezza costante.

Fromm definisce questa possibilità “libertà positiva”:

La libertà positiva consiste nell’attività spontanea della personalità totale.

Qui c’è un punto fondamentale. Non si tratta solo di “pensare con la propria testa”, ma di vivere in modo più spontaneo, più diretto, meno filtrato.

Perché è proprio la spontaneità ciò che rompe il meccanismo dell’automa. Come scrive Erich Fromm: nel settimo capitolo del suo saggio, Libertà e democrazia:

L’attività spontanea è libera attività dell’io e implica, psicologicamente, quello che la radice latina della parola, sponte, significa letteralmente: di propria libera volontà.

Quando una persona inizia a recuperare questa dimensione, cambia qualcosa di profondo. Le scelte diventano più chiare, il giudizio degli altri pesa meno, e soprattutto diminuisce quella tensione interna che alimenta ansia e insicurezza.

Non perché i problemi spariscano, ma perché si ricostruisce una base interiore più solida.

Smettere di vivere per adattarsi e iniziare a vivere davvero

Per Erich Fromm, uscire dall’ansia e dall’insicurezza non significa eliminare le difficoltà, ma cambiare il modo in cui stiamo al mondo. Finché viviamo adattandoci continuamente, cercando approvazione e sicurezza all’esterno, resteremo fragili. La vera alternativa è un’altra, ovvero iniziare a vivere in modo più autentico, più diretto, più nostro.

Fromm indica due dimensioni fondamentali di questa trasformazione: l’amore e il lavoro. Non intesi come obblighi o ruoli sociali, ma come forme di espressione di sé.

L’amore è la principale componente di tale spontaneità, non l’amore come dissoluzione dell’io in un’altra persona, non l’amore come possesso di un’altra persona, ma l’amore come affermazione spontanea degli altri, come unione dell’individuo con gli altri sulla base della conservazione dell’io individuale.

Non un amore basato sul bisogno o sulla dipendenza, ma un modo di entrare in relazione con gli altri senza perdere se stessi.

Il lavoro è l’altra componente; non il lavoro come attività ossessiva per sfuggire la solitudine, non il lavoro come rapporto con la natura che in parte è di dominio su di essa, e in parte di adorazione e sottomissione agli stessi prodotti delle mani dell’uomo, ma il lavoro come creazione, in cui l’uomo diventa uno con la natura nell’atto della creazione.

Quindi, non come semplice prestazione o adattamento, ma come attività in cui possiamo esprimerci, creare, partecipare attivamente alla realtà.

Quando queste dimensioni diventano autentiche, succede qualcosa di decisivo: smettiamo di vivere come automi.

L’ansia non scompare completamente, ma perde la sua forza. L’insicurezza non domina più, perché nasceva proprio da quella distanza tra ciò che siamo e ciò che vivevamo.

Fromm lo sintetizza in una frase che è anche una direzione:

C’è un solo significato della vita: l’atto stesso di vivere.

E vivere davvero significa non adattarsi continuamente a ciò che ci viene richiesto, ma ritrovare il coraggio di essere ciò che siamo. Solo così la libertà smette di essere una fonte di paura e diventa, finalmente, una possibilità reale.

Forse l’ansia che sentiamo ogni giorno non nasce da ciò che ci manca, ma da ciò che abbiamo smesso di essere. E il primo passo per stare meglio non è cambiare vita, ma smettere di viverla come automi.