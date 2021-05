Partita del cuore, può un evento benefico trasformarsi in polemica mediatica?

Il fatto

La ricerca contro il cancro per cui è organizzata la Partita del Cuore sta passando in secondo piano a causa di uno spiacevole fatto che ha visto protagonista Aurora Leone dei The Jackal

Può un evento sportivo organizzato per un nobile scopo come la Partita del Cuore passare in secondo piano, a favore dell’ennesima polemica che, se non chiarita subito, rischia di oscurare un importante fine sociale: sconfiggere la lotta contro il cancro? Purtroppo è ciò che sta accadendo in queste ore.

Cosa è successo

Aurora Leone è una giovanissima ragazza, diventata famosa grazie al gruppo comico “The Jackal”. Ma perché in queste ore si sta parlando così tanto di lei? Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, la ragazza è stata allontanata dalla “Partita del cuore” per il semplice fatto di essere donna. “Un atto di discriminazione sessista” è la denuncia della stessa Aurora e dei suoi colleghi dei The Jackal, su tutti i social.

Si tratta di una storia spiacevole, perché nata in un contesto dove la parità, il rispetto e l’inclusività, sono alla base. In questo modo, come già accaduto il 1° maggio, diventa polemica mediatica anche un evento di beneficenza o nato per un fine sociale. Non dimentichiamoci il nobile scopo per cui ogni anno viene organizzata la “Partita del cuore”, e soprattutto, in caso di torto si chieda immediatamente scusa.

Aurora Leone allontanata dalla Partita del cuore

“Questo accaduto ha dell’assurdo, del paradossale. Le questioni di questa lite sono Medievali”. Parla così l’attrice Aurora Leone sulle sue storie Instagram. Insieme al suo collega Ciro, vincitore del programma LOL e iniziatore del progetto “The Jackal”, hanno raccontato la vicenda che ha visto la giovane Aurora, cacciata persino dal tavolo della Nazionale Cantanti, perché donna.

“Sei donna, le donne non giocano. Ciro può stare, tu no, non puoi stare seduta qui, sono le nostre regole. Non mi fare spiegare perché”.” sembra abbia affermato Gianluca Pecchini. “Ma io non sono un’accompagnatrice, sono stata convocata”, ha ribattuto lei. Una storia che, come dice Aurora, ha dell’assurdo.

In un 2021 dove lottiamo per la parità, leggiamo, scriviamo, studiamo per i diritti delle donne, ci vengono i brividi a sentire un racconto del genere. Soprattutto perché successo in un evento di beneficenza. Infine, i due hanno proprio dedicato alcune parole allo scopo nobile di questo progetto, che non dovrebbe conoscere discriminazione, ma che non dovrebbe neanche perdere della sua valenza:

“Ci sentiamo estranei da un contesto che dovrebbe avere tutt’altro scopo. Continuiamo a sostenere il progetto, perché donare per la ricerca contro il cancro resta una cosa importante, ma non ci sentiamo di partecipare alla partita. Avrei voluto giocare anche in quanto donna e mi spiace parlare in questi toni ma quello che mi è successo non mi era mai capitato. Mi sono sentita in imbarazzo”

La replica della Nazionale Cantanti

Così, su Repubblica, leggiamo la replica fatta alle storie di Aurora Leone:

“Non accettiamo arroganza, minacce e violenza verbale. Alessandra Amoroso, Madame, Jessica Notaro, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Rita Levi di Montalcini, sono solo alcuni dei nomi – recita il comunicato ufficiale – delle tantissime donne che, dal 1985 (anno in cui abbiamo giocato a San Siro, per la prima volta , contro una compagine femminile) , hanno partecipato e sostenuto i nostri progetti. Il nostro staff è quasi interamente composto da donne, come quest’anno sono donne le conduttrici e la terna arbitrale della “partita del cuore.



La Nazionale Italiana Cantanti, non ha mai fatto discriminazioni, di sesso, fama, genere musicale, colore della pelle , tipo di successo , e followers . C’è solo una cosa nella quale non è mai scesa a compromessi: Noi non possiamo accettare arroganza e minacce dai nostri ospiti. Non è la prima volta – conclude la Nazionale Cantanti – che qualcuno cerca pubblicità ( e followers….) distorcendo, sfruttando e manipolando 40 anni di storia”.

L’intervento di Eros Ramazzotti

Anche uno dei volti più noti della Nazionale Cantanti e della Partita del Cuore Eros Ramazzotti è voluto intervenire sulla vicenda. Il cantante con un post su Instagram ha puntualizzato che “noi della NIC ( Nazionale italiana cantanti) non siamo stati coinvolti direttamente nella vicenda scaturita dal comportamento di due persone dello staff”, assicurando che la vicenda sarà chiarita con i diretti interessati e sottolineando che “NOI NON SIAMO SESSISTI e tantomeno RAZZISTI o OMOFOBI, anzi, ognuno fa qualcosa per chi ha bisogno (da anni e in tempi non sospetti) sinceramente per un comportamento incauto di due persone dello staff, non possiamo passare per quello che non siamo.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros)

Alcune riflessioni

Ci spiace che il tema della ricerca contro il cancro in queste ore venga offuscato dall’attenzione mediatica che la vicenda sta avendo. Se c’è da chiedere scusa, che sia fatto il prima possibile. Ma non dimentichiamoci, comunque, lo scopo benefico di questa manifestazione. Perciò doniamo, affinché la “Partita del cuore”, a prescindere da tutto, rimanda un evento per aiutare la ricerca contro il cancro e non passi in secondo piano il nobile scopo per cui viene organizzata.