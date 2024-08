Ferragosto al museo, 5 mostre da visitare in tutta Italia

5 mostre da visitare a Ferragosto

“TEATRO” al Museo dell’Ara Pacis a Roma

La forza vitale degli spettacoli teatrali, la loro popolarità, le vite difficili degli attori e degli altri grandi protagonisti del mondo teatrale nell’antica Roma sono raccontati nella mostra ospitata al Museo dell’Ara Pacis. “TEATRO” è l’appuntamento perfetto per te a Ferragosto se ti trovi a Roma e ami il teatro.

Il visitatore è condotto ‘oltre’ la scena, dentro i meccanismi di produzione, nei ‘camerini degli attori’, sui palcoscenici e sugli spalti dei teatri antichi: una ricostruzione viva, in cui gli stessi protagonisti – attraverso interventi multimediali creati ad hoc – coinvolgono il pubblico raccontando le loro vite, le storie che hanno interpretato, il loro ruolo di autori o performer in una società così simile e insieme tanto diversa dalla nostra.

La mostra propone oltre 240 opere provenienti da 25 diversi prestatori con un percorso espositivo ricco di autentiche rarità come, ad esempio, la coppa di produzione attica proveniente dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze con una delle rarissime rappresentazioni di una falloforia, processione in onore di Dioniso, dio del teatro; un esemplare unico di antica maschera in terracotta dal Museo Archeologico Regionale ‘Paolo Orsi’ di Siracusa o il famoso “vaso di Pronomos” dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, forse il più importante tra i reperti a soggetto teatrale pervenuto.

“Small is beautiful” al Museo del Vapore a Milano

Se trascorrerai il Ferragosto in quel di Milano e vuoi visitare una mostra originale un po’ diversa dal solito, recati al Museo del Vapore, dove è in corso “Small is beautiful”, un percorso espositivo dedicato al mondo miniaturistico. Ideale anche per i più piccini.

“Small is Beautiful: Arte in Miniatura”, la prima mostra internazionale interamente dedicato all’arte in miniatura, raccoglie le opere di 19 artisti internazionali e le presenta al grande pubblico. La mostra offre un accesso esclusivo ai mondi magici e a volte insoliti di alcuni dei più grandi artisti del movimento, offrendoci una nuova prospettiva sul mondo di oggi.

“La fabbrica di Palazzo Reale. Quattro secoli di storia” al Palazzo Reale di Napoli

A Napoli, invece, l’offerta culturale è arricchita da diversi eventi fra cui la mostra dedicata alla storia dell’affascinante Palazzo Reale, che si tiene negli spazi della Galleria del Genovese.

L’esposizione presenta, in dialogo con le collezioni del Palazzo, una carrellata di opere e oggetti – provenienti da musei e collezioni pubbliche e private, in Italia e all’estero – che costituiscono dei documenti visivi rappresentativi di spazi esterni e interni del complesso, spesso non più esistenti.

Un racconto della reggia simbolo del potere dal secentesco viceregno spagnolo fino alla sua musealizzazione nel Novecento.

“Maurizio Bottoni. Eterna pittura e Antonio Maria Nardi. I colori della vita” al Castello Estense di Ferrara

Ferragosto nei dintorni di Ferrara? Una visita al Castello Estense è sempre una buona idea. Se poi, come in questo periodo, vi sono ospitate anche due mostre molto interessanti, il programma per un Ferragosto culturale è servito.

Le splendide sale del piano nobile del Castello Estense ospitano due mostre organizzate dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara: Maurizio Bottoni. Eterna pittura e Antonio Maria Nardi. I colori della vita.

La prima presenta al pubblico oltre cinquanta dipinti di Maurizio Bottoni, uno dei più noti e apprezzati interpreti della figurazione contemporanea a livello europeo. Milanese, classe 1950, Bottoni frequenta, giovanissimo, Giorgio de Chirico, che lo incoraggia a ritornare “al mestiere”.

La seconda mostra presenta al pubblico oltre settanta opere – tra dipinti, disegni a china e acquerelli – di Antonio Maria Nardi, al quale, già nel 1997, in occasione dei cent’anni dalla nascita, avvenuta ad Ostellato, venne dedicata una personale al Museo dell’Illustrazione di Ferrara.

“Solo che amore ti colpisca” al Real albergo delle Povere di Palermo

Infine ti segnaliamo un’affascinante mostra ospitata dal Real albergo delle Povere di Palermo, dedicata alla Sicilia e ai suoi cantori.

I saloni del Real Albergo delle Povere, a Palermo, accolgono la mostra “Solo che amore ti colpisca”, ideata e curata da Helga Marsala per Riso il cui titolo cita un’intensa lirica del poeta Salvatore Quasimodo.

Un progetto che ruota intorno alla natura dell’immagine fotografica, messa in relazione con la forza del verso poetico: concepita come un atlante aperto e in divenire, in cui convivono poesia e fotografia contemporanee, “Solo che amore ti colpisca” mette insieme le ricerche di alcuni artisti e poeti siciliani, tra maestri, autori di media generazione ed emergenti: figure tutte diverse, dialetticamente connesse secondo sottili corrispondenze, per contrasto o per assonanza.

Nei loro sguardi echeggia la sostanza di quell’”isola plurale”, mirabilmente raccontata da Gesualdo Bufalino.