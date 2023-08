Le 3 regole sulla longevità

Antonella Viola presenta a Capalbio Libri “La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità”. Intervista di Sabina Castelfranco. Letture di Irene Grazioli Fabiani.







3 regole sulla longevità

“Non si può respingere il tempo che passa, ma si può accoglierlo con la giusta postura. Per essere longevi in modo sostenibile.” Restare giovani inseguendo una vita sana è una delle nostre più grandi chimere.

Perché invecchiamo? Come mai a un certo punto il tempo biologico delle donne finisce? Mentre l’età anagrafica è facile da svelare, come si determina quella biologica? Esiste un momento in cui il corpo comincia a invecchiare?

I successi della scienza e della medicina hanno ricalibrato nei secoli il concetto di salute, equilibrio e longevità, allungando la vita media e nello stesso tempo la soglia culturale e biologica del concetto di “anzianità”.

In questo continuo e duraturo confronto non sono di certo mancati i falsi miti e le teorie “fai da te” affidate a guru e santoni del benessere che hanno cavalcato un naturale bisogno di sentirsi costantemente giovani e in salute. Questo cortocircuito della comunicazione o meglio questa atrofia della comunicazione legata al benessere induce le persone a non accettare il mutamento naturale e fisiologico del proprio organismo.

La prof.ssa Antonella Viola ci spiega le ragioni biologiche ed evolutive di un’esperienza universale, che ciascuno di noi deve attraversare a modo suo, secondo i proprio tempi e le proprie necessità. La via dell’equilibrio restituisce una sfera molto intima della ricerca della longevità attraverso 3 regole semplici, che possono apparire banali ma che invece nascondono tutto il vero potenziale del benessere:

curare il sonno con le canoniche 7-8 ore a notte

mangiare meglio e meno

restare in movimento

Queste 3 regole sulla longevità vengono approfondite nel libro con rigore scientifico mostrando al lettore come ogni regola implica una concatenazione di meccanismi biologici e cambiamenti sull’equilibrio del proprio organismo. Capire questi meccanismi ci apre una finestra su una nuova concezione di longevità e invecchiamento. Le rughe non sono segni di cedimento, i capelli bianchi non sono un fanalino di allarme e non rappresentano un problema per la salute. La via dell’equilibrio ci porta a capire di quanto sia sciocco impiegare tempo e risorse per nascondere segni innocui del nostro apparire mentre non curiamo la parte attiva e viva che si nasconde dentro il nostro organismo. Trovare il nostro equilibrio significa concentrarsi sulla prevenzione e sui segni disfunzionali, imparando a non respingere il tempo, ma ad accoglierlo.

