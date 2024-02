“La strada non presa” di Robert Frost, una poesia sulle scelte che determinano il nostro destino

Non scegliamo dove e quando nascere, cosa sognare, di chi innamorarci. Siamo padroni, tuttavia, di imboccare una strada piuttosto che un’altra. E questo, spesso, fa la differenza. Ce lo racconta Robert Frost in una delle sue poesie più celebri, che si intitola “La strada non presa” (1916) ed è contenuta nella raccolta Mountain Interval.

La prima accezione del lemma “scelta” presente sul Vocabolario Treccani condensa in quattro righe il significato di una parola che più volte nella vita di un uomo fa la differenza.

C’è chi, guardando alla definizione sopra, penserà a un evento in particolare. Chi, invece, ricorderà molte delle scelte che ha fatto; anche quelle in apparenza più insignificanti. In entrambi i casi, la domanda sorge spontanea: cosa sarebbe successo se…? Dove sarei adesso? Con chi? Come? Ma soprattutto: sarei più felice?

Sono interrogativi senza risposta. Rimangono appesi al filo di un gomitolo che, per decisione nostra o per coincidenze contingenti, non abbiamo avuto l’occasione di dipanare. Sono le nostre molte, innumerevoli, vite possibili. Che esistono, a modo loro; in un mondo parallelo, incompiuto e irrealizzato. E se un po’ ci impensieriscono e ci immalinconiscono, dall’altro lato ci rassicurano anche. A modo loro.

La poesia di Robert Frost si intitola “La strada non presa”.

La parola “scelta”, così come il suo sinonimo “decisione”, non appare mai. Eppure è la protagonista dell’intero componimento.

È una metafora a parlare. Due strade si presentano dinanzi agli occhi dell’io lirico in un bosco autunnale. Trovandosi a un bivio, l’uomo scruta l’orizzonte, in cerca di un indizio impossibile da trovare. L’unica differenza che riscontra fra i due sentieri risiede nel fatto che uno appaia meno battuto dell’altro.

Sceglie. E imbocca proprio quello, consapevole che non sarebbe riuscito, probabilmente, a tornare indietro.

L’ultima strofa de “La strada non presa” ci proietta in un futuro possibile, in cui l’io lirico racconta la sua scelta. Non ci sono valutazioni a fare da sfondo al biforcarsi della strada. Non si menziona un sentiero migliore dell’altro. L’unico dettaglio che ci fornisce il poeta è costituito dal distico che chiude il componimento, e che risuona nelle nostre orecchie anche dopo aver concluso la lettura:

Di certo, ne “La strada non presa” Frost ci invita a valutare il sentiero meno battuto. Tuttavia, non ci sarà mai dato di sapere quale sia la strada migliore da imboccare, quale arrechi più serenità o più amore. Sappiamo però che, qualunque decisione abbiamo preso, ha segnato il nostro destino, in un modo o nell’altro.

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in a wood, and I —

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.