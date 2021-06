L’uomo e il mare, la poesia di Baudelaire per l’estate

Poesie sull'estate

In vista dell'entrata dell'estate, ricordiamo "L'uomo e il mare" di Baudelaire, una poesia sull'unione tra l'uomo e la natura circostante.

“L’uomo e il mare” è una poesia di Charles Baudelaire, è perfetta da leggere in questi primi giorni estivi. Il poeta fa un parallelismo profondo tra l’animo umano e i moti del mare. Come il movimento del simbolismo insegna, la realtà a noi circostante, è colma di simboli nascosti legati tra di loro. Simboli che solamente la poesia è in grado di svelare. Scopriamo insieme questo gioiello poetico dell’uomo che ha rivoluzionato la letteratura moderna.

Uomo e mare come fratelli

Molto spesso l’animo umano è paragonato ai movimenti del mare. Il titolo stesso della poesia di Baudelaire, mette in evidenza i due nuclei fondamentali del componimento: l’essere umano e la natura. Tra questi due, il poeta crea un parallelismo, un rapporto quasi di inclusione dell’uomo nei movimenti e nell’infinità del mare.

La poesia inizia con una frase esclamativa (“uomo libero”), che ci fa subito intendere il legame tra l’uomo e il mare, un uomo libero in grado di fondersi totalmente con il secondo soggetto, indomabile, esteso, indefinito. L’anima di ogni essere umano può essere così contemplata e unita all’infinità del mare, come se attraverso questo ognuno di noi potesse conoscersi maggiormente. L’obiettivo dei simbolisti, gruppo di poeti di metà ‘800, di cui Baudelaire è il primissimo esponente, era quello di svelare i significati più nascosti della natura e della realtà attraverso la parola poetica. Perciò analizzando il mare, il mondo, si riesce ad analizzare anche gli aspetti più intimi di ognuno di noi. Mare e uomo diventano un “voi”. I suoni si uniscono, i movimenti anche, le intenzioni e i caratteri. “Discreti e tenebrosi” entrambi, così li definisce Baudelaire.

In questa poesia l’uomo e il mare e viceversa, come due eterni, implacabili fratelli.

E voi, quante volte vi siete sentiti come le onde del mare?

L’uomo e il mare di Charles Baudelaire

Uomo libero,

sempre tu amerai il mare!

Il mare è il tuo specchio:

contempli l’anima tua

nell’infinito srotolarsi

della tua onda,

e il tuo spirito

è un abisso non meno amaro.

Ti diletti a tuffarti

nel seno della tua immagine;

l’abbracci con gli occhi

e con le braccia,

e il tuo cuore si distrae

talvolta dal proprio battito

al fragor di quel lamento

indomabile e selvaggio.

Entrambi siete

tenebrosi e discreti:

uomo,

nessuno ha sondato

il fondo dei tuoi abissi;

mare,

nessuno conosce

le tue intime ricchezze:

tanto gelosamente serbate

i vostri segreti!

E tuttavia da secoli innumerevoli

vi fate guerra senza pietà nè rimorsi,

tanto amate la strage e la morte,

o lottatori eterni,

o fratelli inseparabili!