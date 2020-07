“Tu mi piovi, io ti cielo”, la celebre poesia di Frida Kahlo

La bellissima poesia scritta dall’artista che più di tutti ha influenzato il nostro tempo. Diventata un simbolo e un’icona, apprezzata e conosciuta da tutti, Frida Kahlo ha rappresentato con la sua esistenza la forza di lottare, la forza di andare contro corrente, la forza di essere se stessa, la forza di amare nonostante gli ostacoli. In questa sua celebre poesia, Frida esprima il suo amore, inventando una nuova parola: “io ti cielo”, dove cielo viene impiegato come se fosse un verbo, e non solo un sostantivo. Con questo nuovo verbo, l’artista messicana vuole esprimere tutto l’amore di cui è capace.

La poesie di Frida Kahlo

Tu mi piovi – Io ti cielo

Tu la finezza, l’infanzia,

la vita – amore mio – bambino – vecchio

madre e centro – azzurro – tenerezza.

Io ti porgo

il mio universo e tu mi vivi.

Sei tu che io amo oggi.

Ti amo con tutti gli amori.

Ti darò il bosco

con una casetta dentro

con tutto il buono che c’è

nella mia costruzione, tu vivrai

contento – voglio che tu

viva contento. Anche se

ti do sempre la mia

assurda solitudine e la monotonia

di tutta una complessissima

diversità di amori –

Vuoi?

Il testo in spagnolo

Tú me llueves – yo te cielo

Tú la finura, la niñez, la vida

amor mío – niño – viejo

madre y centro – azul – ternura

Yo te entrego mi universo y tú me vives

Eres tú a quien amo hoy

te amo con todos los amores

te daré el bosque con una casita dentro

con todo lo bueno que haya

en mi construcción tu vivirás contento

yo quiero que tu vivas contento.

Aunque yo te daré siempre

mi soledad absurda y la monotonía

de toda una complejísima diversidad de amores

¿Quieres?

