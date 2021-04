“Ti manderò un bacio con il vento”, la romantica poesia di Neruda sul bacio

Poesia di Pablo Neruda

Nella giornata internazionale del bacio, vi proponiamo la poesia “Il bacio” di Pablo Neruda. Quando parliamo di questo celebre poeta, ricordiamo sempre la sua sensibilità. Premio Nobel per la Letteratura nel 1941, Neruda è in grado di regalarci emozioni uniche attraverso le sue poesie, ed è considerato uno dei più grandi esponenti della letteratura latino – americana di tutti i tempi.

Un amore che si fonde con la natura

Romantica, potente, evocativa, questa poesia ci fa venire la pelle d’oca. “Ti manderò un bacio con il vento” è infatti uno dei versi più noti di Pablo Neruda, appartenente alla poesia “Il bacio”. Estremamente citata sui social, ripresa a “spezzoni”, in questa si ritrova anche la nota citazione di Shakespeare (Siamo fatti della stessa materia, di cui sono fatti i sogni). Poiché diverse volte è stato definito un vero e proprio “poeta-pittore“, tra i suoi versi possiamo trovare dei veri e propri quadri nel quale immergerci (Vorrei essere una nuvola bianca, in un cielo infinito; Vorrei arrivare fino al cielo e con i raggi del sole scriverti ti amo.)

In fondo, in un 2021 dove molti baci bisogna mandarli da lontano, questa poesia sembra essere perfetta. Perchè parla di un amore che va oltre le distanze, le difficolta, che sa diventare cielo e terra, luce e aria. Parla di un amore che prende le forme della natura, tanto da sbocciare colorato proprio i ciliegi primaverili.

Ti manderò un bacio con il vento

e so che lo sentirai,

ti volterai senza vedermi ma io sarò li.

Siamo fatti della stessa materia

di cui sono fatti i sogni

Vorrei essere una nuvola bianca

in un cielo infinito

per seguirti ovunque e amarti ogni istante.

Se sei un sogno non svegliarmi.

Vorrei vivere nel tuo respiro

(Mentre ti guardo muoio per te

Il tuo sogno sarà di sognare me

Ti amo perché ti vedo riflessa

in tutto quello che c’è di bello)

Dimmi dove sei stanotte

ancora nei miei sogni?

Ho sentito una carezza sul viso

arrivare fino al cuore.

Vorrei arrivare fino al cielo

e con i raggi del sole scriverti ti amo.

Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno

tra i tuoi capelli,

per poter sentire anche da lontano

il tuo profumo!

(Vorrei fare con te quello

che la primavera fa con i ciliegi)

Pablo Neruda