Specchio, la poesia di Salvatore Quasimodo che descrive la potenza della vita

Salvatore Quasimodo è stato un noto poeta ermetico Italiano, che ha saputo rivoluzionare il linguaggio dell’intero panorama letterario del suo tempo. Attivo nelle due guerre mondiali, vicino all’esperienza poetica di Ungaretti e Montale, ha saputo tradurre le sue esperienze di vita in ogni singola poesia. In questa, intolata “specchio”, Quasimodo ci parla dell’ esplosione che la vita è in grado di fare insieme alla natura, unendosi alle sue forme più estreme.

Il miracolo della vita e della natura

Tutto inizia con un paesaggio morto, un tronco secco, gemme rotte. Tutto sembra fermo. Eppure, da lì, dalla fermezza, nasce il miracolo. Quel miracolo che solo la natura e la vita sono in grado di compiere. Insieme.

Tutto sembra prendere una piega diversa, l’acqua si fa limpida e il cielo riflette nei fossi. La natura, verde, rigogliosa, “spacca la scorza”. Sì, la scorza della vita che spesso si fa troppo dura, si spezza.

Il poeta si lascia finalmente andare, il cuore finalmente si riposa. Tutto diventa uno spettacolo di cui godere al massimo. La vita diventa un miracolo in cui rispecchiarsi.

La poesia di Quasimodo

Ed ecco sul tronco

si rompono le gemme:

un verde più nuovo dell’erba

che il cuore riposa:

il tronco pareva già morto,

piegato sul botro.

E tutto mi sa di miracolo;

e sono quell’acqua di nube

che oggi rispecchia nei fossi

più azzurro il suo pezzo di cielo,

quel verde che spacca la scorza

che pure stanotte non c’era.

