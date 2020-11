“Sii Gentile”, la poesia di Charles Bukowski sulla gentilezza

Oggi, 13 novembre si celebra la giornata della gentilezza, una giornata dedicata a quei gesti e quegli atteggiamenti gentili e rispettosi che completano le nostre vite. Quei gesti che coccolano e rendono un po’ più dolce la quotidianità. Per celebrare insieme questa bellissima giornata, rileggiamo una poesia speciale di Charles Bukowski, dedicata proprio al tipo di vita che ognuno di noi dovrebbe fare per sviluppare una vera gentilezza.

Non sprecare la nostra vita è il più grande gesto di gentilezza

Non dimentichiamoci, in momenti critici come quelli presenti, di portare avanti una vita fatta di verità e purezza. Spesso ci viene insegnata una falsa e ipocrita gentilezza, che dovrebbe falsamente sviluppare il nostro altruismo. Un modo di fare “standard”, prestabilito, come l’atteggiamento da avere nei confronti degli anziani. Beh, non è sempre così e in questa poesia Bukowski lo dice con uno stile molto diretto.

Il poeta parla di questo: di questo falso perbenismo che ci insegnano sin da piccoli. Perché la vera gentilezza, soprattutto nei confronti di noi stessi, consiste nel rispettare la nostra vita, senza sprecarla, e coltivando sempre e sinceramente determinati modi di fare. Senza ipocrisia. Ma solo con la consapevolezza che, come scrive Bukowski, “L’età non è un crimine, ma l’infamia di un’esistenza deliberatamente sprecata in mezzo a tante esistenze deliberatamente sprecate lo è.”

Scegliere di vivere e non solo respirare: questo ci farà essere davvero gentili.

Sii gentile, la poesia

Ci viene sempre chiesto

di comprendere l’altrui

punto di vista,

non importa quanto sia

antiquato

stupido o

disgustoso.

Uno dovrebbe

guardare

agli errori degli altri

e alle loro vite sprecate

con

gentilezza,

specialmente se si tratta di

anziani.

Ma l’età è la somma

delle nostre azioni.

Sono invecchiati

malamente

perché hanno

vissuto

senza mettere mai a fuoco,

hanno rifiutato di

vedere.

Non è colpa loro?

Di chi è la colpa?

Mia?

A me si chiede di mascherare

il mio punto di vista

agli altri

per paura della loro

paura.

L’età non è un crimine

ma l’infamia

di un’esistenza

deliberatamente

sprecata

in mezzo a tante

esistenze

deliberatamente

sprecate lo è.

Stella grillo

