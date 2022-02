“Sì, al di là della gente ti cerco”, la poesia sulla ricerca di un grande amore

poesie d'amore

Una poesia per chi è alla ricerca di un grande amore, ideale da leggere e dedicare a San Valentino. Nonostante tutto, noi l’amore lo andiamo sempre a rincorrere. E per amore si intende la persona che abbiamo amato, che non abbiamo potuto tenere vicino a noi, che è scomparsa, che è andata via. Noi la cerchiamo, sempre, come se fossimo dei forestieri nella vita. Pedro Salinas in questa poesia scritta nel 1933, ci parla di una condizione che molti di noi hanno, quella del vivere una vita inseguendo quel sentimento che vorremmo ancora alimentare.

Sì, al di là della gente ti cerco

Si, al di là della gente

ti cerco.

Non nel tuo nome, se lo dicono,

non nella tua immagine, se la dipingono.

Al di là, più in là, più oltre.

Al di là di te ti cerco.

Non nel tuo specchio

e nella tua scrittura,

nella tua anima nemmeno.

Di là, più oltre.

Al di là, ancora, più oltre

di me ti cerco. Non sei

ciò che io sento di te.

Non sei

ciò che mi sta palpitando nelle vene,

e non è me.

Al di là, più oltre ti cerco.

E per trovarti, cessare

di vivere in te, e in me,

e negli altri.

Vivere ormai di là da tutto,

sull’altra sponda di tutto

– per trovarti –

come fosse morire.

“Il modo tuo d’amare” di Pedro Salinas, una poesia sull’amore non corrisposto Non c’è peggior sorte che amare senza essere amati. Lo sapeva bene il poeta spagnolo Pedro Salinas che in questa poesia racconta il suo amore non corrisposto per la studiosa americana Katherine Reding

Alla ricerca di un grande amore

Pedro Salinas, poeta spagnolo noto negli anni ‘20, ha scritto questa poesia nel 1933. “Sì, al di là della gente ti cerco” è il nome di una sua raccolta poetica e della poesia che vi proponiamo. Una poesia che è in grado di spiegare tutto il significato del canzoniere, che è una dichiarazione di un grande amore struggente verso una donna che non c’è più.

Salinas ci parla di un grande amore che è in grado di andare oltre le parole, oltre le immagini e le somiglianze. Quando è che si arriva a cercare la propria anima gemella in se stessi? Quando si arriva ad amare tanto da sentire un’altra persona nelle proprie vene? (Non sei ciò che mi sta palpitando nelle vene, e non è me. Al di là, più oltre ti cerco.) Forse quando l’amore diventa così totalizzante da fondersi con un’altra anima. E si vive insieme, fusi in un solo corpo, con la capacità di espandersi. (E per trovarti, cessare di vivere in te, e in me…) Salinas ci parla di questo tipo di amore. Ci parla di quello che, spesso, ci fa sentire vivi ma anche profondamente vicino al baratro. (Vivere ormai di là da tutto, sull’altra sponda di tutto – per trovarti – come fosse morire.)