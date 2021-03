“Se tu mi dimentichi” di Pablo Neruda, una poesia di amore e addio

“Se tu mi dimentichi” è una delle poesie più toccanti, commoventi e struggenti di Pablo Neruda. Il poeta della passione e dell’amore e premio Nobel per la Letteratura Nel 1971, in questa poesia parla della sua storia d’amore con Matilde Urrutia negli anni ’50. Un poesia autobiografica nella quale troviamo pulsioni e sentimenti forti tanto quanto può essere un addio tra due amanti.

Addio o predestinazione?

Pablo Neruda: il cantore della vita, delle passioni, dell’amore. Si innamora di Matilde Urrutia e vive con lei una storia d’amore fatta di alti e bassi, nella splendida cornice di Capri. Nasce in Italia, nel 1952, la poesia “Se tu mi dimentichi”. Una lezione d’amore che il poeta scrive con metafore e similitudini struggenti, che ci fanno rendere conto della potenza dei sentimenti provati e descritti. Neruda elenca una serie di possibili circostanze in cui, la sua amata, potrebbe allontanarlo o dimenticarlo. Ciò che esce da queste considerazioni è il rispetto per l’altra. Il rispetto per un ipotetico silenzio o distacco (Se d’improvviso/ mi dimentichi,/ non cercarmi,/ ché già ti avrò dimenticata.).

A questo però si contrappone l’idea di destino. Alla possibilità di abbandonare l’amore e dimenticarlo, si contrappone l’idea di essere “predestinati” a quel qualcuno. Ecco, Neruda scrive alla sua amata che se, nel caso lei si accorgesse di essere predestinata a lui, troverà per sempre l’amore tra le sue braccia. Un amore che non si esaurisce, un amore che rimane intatto. Pablo Neruda tocca con delicatezza il tema dell’amore, dell’addio e della predestinazione.

Se tu mi dimentichi, la poesia di Pablo Neruda

Voglio che sappia

una cosa.

Tu sai com’è questo:

se guardo

la luna di cristallo, il ramo rosso

del lento autunno alla mia finestra,

se tocco

vicino al fuoco

l’impalpabile cenere

o il rugoso corpo della legna,

tutto mi conduce a te,

come se ciò che esiste,

aromi, luce, metalli,

fossero piccole navi che vanno

verso le tue isole che m’attendono.

Orbene,

se a poco a poco cessi di amarmi

cesserò d’amarti a poco a poco.

Se d’improvviso

mi dimentichi,

non cercarmi,

ché già ti avrò dimenticata.

Se consideri lungo e pazzo

il vento di bandiere

che passa per la mia vita

e ti decidi

a lasciarmi alla riva

del cuore in cui affondo le radici,

pensa

che in quel giorno,

in quell’ora,

leverò in alto le braccia

e le mie radici usciranno

a cercare altra terra.

Ma

se ogni giorno,

ogni ora

senti che a me sei destinata

con dolcezza implacabile.

Se ogni giorno sale

alle tue labbra un fiore a cercarmi,

ahi, amor mio, ahi mia,

in me tutto quel fuoco si ripete,

in me nulla si spegne n‚ si oblia,

il mio amore si nutre del tuo amore, amata,

e finché tu vivrai starà tra le tue braccia

senza uscir dalle mie.

