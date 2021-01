Se questo è un uomo, la poesia di Primo Levi per riflettere sulla Shoah

Quando parliamo della giornata della memoria, di Shoah e dell’importanza che ha il ricordo della storia, “Se questo è un uomo” è forse l’opera, e anche la poesia, che ci viene subito in mente. Uno di quei libri veri, crudi, severi, che ci raccontano la storia dall’interno, regalandoci il punto di vista di chi, certi orrori, li ha visti e subiti. Il racconto dei campi di concentramento che ci offre Primo Levi, è un racconto che ci fa guardare in faccia la storia. Il racconto di chi è sopravvissuto. Rileggiamo questa poesia che, se pur molto forte, rappresenta uno degli esempi più forti della letteratura di guerra.

La testimonianza di Primo Levi

Questa poesia apre l’opera di Primo Levi, pubblicata nel 1947 e considerata una delle opere più importanti sulla Shoa. Il titolo della poesia è “Shemà”, che significa proprio “ascolta”. L’obiettivo dell’autore è raccontare gli orrori, le paure, le sfumature di chi ha subito la storia all’interno di Auschwitz. Una poesia scritta in 23 versi liberi, che elenca le condizioni disumane in cui riversavano le persone lì dentro. Gli ascoltatori siamo noi, noi che, come scrive Levi, ci troviamo nelle tiepidi case, torniamo a casa con gli amici e mangiamo piatti caldi.

La prima immagine che descrive l’autore è perciò l’immagine di “normalità”, contrapposta, successivamente, ad un’altra immagine: la disumanità. La disumanità di chi lavora nel fango, non mangia, non conosce pace. La disumanità di chi muore per “un si o per un no”. Continua poi descrivendo le donne, private della loro dignità, della loro femminilità (senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d’inverno”).

Per non dimenticare

La testimonianza diventa preziosa, perciò, per farci riflettere, per farci meditare sulle oscurità del nostro passato, sulle violenze che gli stessi esseri umani hanno fatto ad altri. La testimonianza di Primo Levi diventa un modo per prendere in causa noi, oggi, i nostri posteri, con la speranza di non far accadere più determinati orrori. Questa è ciò che la memoria dovrebbe fare: insegnarci. Riflettiamo oggi più di ieri sull’importanza della vita, davanti ad una poesia ed un racconto di chi la vita l’ha vista strappata via.

Se questo è un uomo

Voi che vivete sicuri

nelle vostre tiepide case,

voi che trovate tornando a sera

il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo

che lavora nel fango

che non conosce pace

che lotta per mezzo pane

che muore per un si o per un no.

Considerate se questa è una donna,

senza capelli e senza nome

senza più forza di ricordare

vuoti gli occhi e freddo il grembo

come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:

vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

stando in casa andando per via,

coricandovi, alzandovi.

Ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

la malattia vi impedisca,

i vostri nati torcano il viso da voi.

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata