Se devi amarmi, la poesia su un amore che non conosce ragioni ne limiti

Elizabeth Barrett Browing ci ha raccontato dell’amore, dell’amore incondizionato verso suo marito, Robert Browning, e per una vita fatta di questo nobile sentimento. Una grande poetessa, scappata a Firenze insieme alla sua famiglia, che ha saputo lasciarci questi versi commoventi. Se devi amarmi parla dell’amore incondizionato, quello che non conosce banali motivazioni d’esistere, ma esiste perché è, nella sua essenza più pura.

Poesia d’amore

Se devi amarmi, per null’altro sia se non che per amore. Così inizia questa poesia. Con la richiesta di un amore puro, che non conosce spiegazioni e motivazioni. Di quelli che alla domanda “perché mi ami”, non sa rispondere, perché l’amore non conosce spiegazioni quando è puro. E perché? Perché le altre cose che compongono una persona, possono mutare, possono svilupparsi e portare alla morte dell’amore. La Browning ci insegna ad amare per l’eternità in questo modo: amando solo per amore. Segno un po’ della sua passionale storia con il marito, che ci fa riflettere ancora su quanto sia possibile provare tutto questo, oggi.

Se devi amarmi

Se devi amarmi, per null’altro sia

se non che per amore.

Mai non dire:

t’amo per il sorriso,

per lo sguardo,

la gentilezza del parlare,

il modo di pensare così conforme al mio,

che mi rese sereno un giorno.

Queste son tutte cose

che possono mutare, amato,

in sé o per te, un amore

così sorto potrebbe poi morire.

E non amarmi per pietà di lacrime

che bagnino il mio volto.

Può scordare il pianto chi ebbe a lungo il tuo conforto,

e perderti.

Soltanto per amore amami – e per sempre, per l’eternità.

