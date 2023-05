“Scansatini”, una struggente poesia di Giovanna Cristina Vivinetto contro l’omotransfobia

"E quel mostro che in tanti anni/ avevo allontanato, fu assai più/ docile quando, abolite le catene,/ lo presi infine per mano". Il 17 maggio ricorre la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Noi vogliamo celebrarla leggendo "Scansatini", una struggente poesia di Giovanna Cristina Vivinetto.

La poesia che abbiamo scelto di condividere con voi questa sera si intitola “Scansatini”, ed è stata composta da una giovane autrice siciliana, Giovanna Cristina Vivinetto. Racconta, attraverso l’anafora del lemma dialettale “Scansàtini”, il dolore che abita le membra di chi vive la disforia di genere e per questo viene discriminato, posto ai margini della società.

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, scopriamo gli emozionanti versi di Vivinetto pensando a quanto sia difficile, sebbene siamo figli dell’epoca della liquidità, vivere la propria identità di genere con serenità e senza discriminazioni socio-culturali.

“Scansatini” di Giovanna Cristina Vivinetto

Al mio paese esiste una parola

nitida come un chiodo

un motivo che scongiura il male. «Scansatini» è una preghiera,

un inno altissimo alla preservazione

di se stessi. «Fa’ che non accada»,

sentivo bisbigliare spesso

«Fa’ che non diventi così», e poi

all’improvviso le labbra si serravano

e le parole assumevano un accento

arcano, quasi inviolabile. Eppure gli «Scansatini, Signuri»

tornarono uno ad uno: il male

da scansare fu concepito tutto

nel mio grembo – ma non ci furono nuovi

spergiuri da formulare, parole

che annullassero parole, mani

da alzare al cielo per fingersi

inutilmente sorpresi, feriti. Allora ci fu solo da sbrogliare

gli anni subìti, mettere a posto

le parole e liberare all’aperto

quello che a mani giunte si temeva.

E quel mostro che in tanti anni

avevo allontanato, fu assai più

docile quando, abolite le catene,

lo presi infine per mano.

Il significato di “scansatini”

Giovanna Cristina Vivinetto attinge all’immaginario collettivo e al vocabolario siciliano per raccontare una storia che appartiene a lei e a tanti altri giovani che scoprono la propria disforia di genere. “Scansatini”, infatti, è una delle sei poesie che compongono la raccolta “Dolore minimo”, interamente dedicata alla tematica.

“Scansatini”, che viene ripetuto a mo’ di cantilena lungo tutto il componimento, è un termine dialettale che viene pronunciato dalla gente quando ci si trova dinanzi ad una situazione che non si vorrebbe mai sperimentare, e che dunque si allontana con uno scongiuro:

Tutta la poesia si costruisce attorno alla “preghiera”, che suona come una formula magica, e ad una patina di non detto che cela il grande dolore dell’io lirico. La protagonista sente dentro di sé un groviglio, una somma di dolori, sguardi, pregiudizi e paure che la attanagliano e la fanno sentire un mostro. Poi, l’incredibile ed emozionante scoperta che chiude il componimento, e fa sentire un po’ mostri, un po’ docili, anche noi:

Giovanna Cristina Vivinetto

Giovanna Cristina Vivinetto è una giovane poetessa ed insegnante siciliana. Nata a Siracusa nel 1994 e laureata in Lettere moderne con una tesi Letterature comparate sull’irradiazione letteraria del mito di Fedra, Vivinetto si è poi specializzata in Filologia moderna a Roma con l’idea di intraprendere la strada dell’insegnamento.

Nel frattempo, coltiva la sua più grande passione, la poesia. I temi prediletti dalla poetessa sono quelli intimistici, dell’identità di genere. In Italia è la prima voce in assoluto ad aver trattato in versi la tematica della transessualità e della disforia. Ha pubblicato con Interlinea “Dolore minimo” (2018) e con Bur “Dove non siamo stati” (2020).