Quiz letterario, riesci ad indovinare di che poesia si tratta attraverso alcuni indizi?

La poesia è vita, e la vita ha bisogno di versi d’autore per essere vissuta appieno. Ami i versi, le parole in rima e pensi di sapere tutto sui grandi poeti e i loro componimenti? Mettiti alla prova con questo test e cerca di indovinare il titolo della poesia partendo dall’autore, il tema, l’anno di pubblicazione.

Di che poesia si tratta?

Passo 1 di 9 11% Questa poesia di Gianni Rodari, un manifesto contro tutte le guerre, fu pubblicata nel 1985 all'interno de "Il secondo libro delle filastrocche" da Einaudi. * La guerra che verrà La cicala e la formica Dopo la pioggia Promemoria

Questa poesia di Alda Merini è parte della raccolta "Le rime petrose" del 1983 e canta lo stupore e la bellezza dell’innamoramento. * Amore è che l’amore esiste Subito a me il cuore Ho conosciuto in te le meraviglie I ragazzi che si amano

In questa poesia Oscar Wilde racconta in versi tutte le caratteristiche principali dell’inverno. * Filastrocca del primo gelo È pieno inverno La neve che mai si accumula Sulla neve

Questa poesia di Giacomo Leopardi è stata pubblicata nel 1835 nell’edizione napoletana dei Canti, la prima in cui la poesia fa la sua comparsa a stampa. * Il passero solitario Canto di primavera Il bosco silenzioso L'infinito

Questa poesia di Estefanía Mitre, che è stata spesso erroneamente attribuita a Frida Kahlo, è dedicata alle donne e racconta l’essenza dell’amore vero. * Tu mi piovi, io ti cielo Ti meriti un amore L’amore, amore mio Ora che sale il giorno

Questa poesia di Neruda, dedicata a Matilde Urrutia, è tratta da "I versi del Capitano", raccolta di poesie punbblicata in forna anonima a Napoli nel 1952. * Amo in te Ora che sei venuta Il tuo cuore lo porto con me Il tuo sorriso

In questa poesia Emily Dickinson esprime cosa significa vivere per lei. * Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi Inno alla bellezza Ti auguro tempo Un ricordo

Questa poesia di Charles Bukowski è un rovesciamento audace quanto suggestivo della creazione divina per celebrare la donna amata. * Segui l’amore Il vero amore Ballata delle donne Quando Dio creò l’amore

In questa poesia, tratta dalla raccolta poetica "L’oro delle tigri" (1972), Jorge Luis Borges offre una rappresentazione senza tempo dell’amore. * Lasciami sciolte le mani Ho bisogno di sentimenti Il Minacciato Il Tempo

L’amore per i versi d’autore

In molti conoscono i nomi delle poesie più importanti di tutti i tempi, sia italiane che straniere. Da Alda Merini a Charles Bukowski, passando dalle filastrocche di Gianni Rodari ai versi di Emily Dickinson, conosciamo a memoria la maggior parte delle poesie di questi amati autori.

Ma quanti amanti della poesia sono in grado di risalire al titolo di un componimento in versi partendo da alcuni piccoli indizi come il nome dell’autore, l’anno di pubblicazione, la raccolta da cui sono tratte e il tema trattato? Mettete alla prova la vostra conoscenza in campo poetico con questo quiz.

