“Regala ciò che non hai”, la poesia di Manzoni sull’empatia

Poesia di Alessandro Manzoni

“Regala ciò che non hai” è una poesia di Alessandro Manzoni sull’altruismo, sull’empatia, sulla bellezza del dono, dettato dall’amore incondizionato. Scomparso il 22 maggio 1873, Manzoni è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo italianom considerato uno dei maggiori romanzieri italiani di tutti i tempi per il suo celebre romanzo I promessi sposi, caposaldo della letteratura italiana e “primo romanzo storico” della nostra letteratura.

Ha anche il merito di aver patrocinato l’unità linguistica italiana. Molto vicino alla fede e alla provvidenza, Manzoni scrive questa poesia – preghiera verso il prossimo, spronandoci ad amare in maniera incondizionata.

Un messaggio di speranza e forza

La pandemia, spesso, ci arreso più chiusi verso il prossimo. Ci arreso più egoisti, più attenti al nostro orticello, meno dediti alla comunità e alla difficoltà degli altri. I problemi si sono accavallati ognuno di noi, così abbiamo dimenticato l’importanza del dono e dell’aiuto reciproco.

Questa poesia Alessandro Manzoni, ci fa riflettere proprio su queste ultime cose.molto vicino agli insegnamenti del cristianesimo, Manzoni parla direttamente a noi. Ci sprona a condividere i nostri problemi con le altre persone, per sentirci meno soli. Ci sprona all’attenzione, quell’attenzione tesa a coccolare i momenti bui di chi amiamo. Perché questo, non solo darà forza all’altra persona, ma la darà anche a noi.

Illuminali dal tuo buio.

Scrive così Manzoni, regalandoci un’immagine meravigliosa. Perché anche quando passiamo dei periodi particolarmente difficili, oscuri, fatti di silenzi e caos, possiamo amare comunque, Sì, possiamo non dimenticare di sviluppare l’empatia.

Le ombre raccontano di una luce che c’è da qualche parte, e così Manzoni ci prona a cercarla, o ad utilizzarla verso qualcun’altra. Così possiamo arricchirci, anche se ci sentiamo poveri, stanchi, vuoti. La condivisione produce “serenità” , nonostante la tempesta.

Le parole di Manzoni non rappresentano solamente una speranza, ma rappresentano l’atteggiamento positivo e propositivo che dovremmo tutti avere dopo un anno e mezzo così difficile. Il buio, in realtà, inglobato la quotidianità di tutti, per questo motivo dobbiamo ricordarci che “lo stare insieme”, fa bene.

Torneremo tutti a splendere.

La poesia di A. Manzoni

Occupati dei guai, dei problemi

del tuo prossimo.

Prenditi a cuore gli affanni,

le esigenze di chi ti sta vicino.

Regala agli altri la luce che non hai,

la forza che non possiedi,

la speranza che senti vacillare in te,

la fiducia di cui sei privo.

Illuminali dal tuo buio.

Arricchiscili con la tua povertà.

Regala un sorriso

quando tu hai voglia di piangere.

Produci serenità

dalla tempesta che hai dentro.

“Ecco, quello che non ho te lo dono”.

Questo è il tuo paradosso.

Ti accorgerai che la gioia

a poco a poco entrerà in te,

invaderà il tuo essere,

diventerà veramente tua nella misura

in cui l’avrai regalata agli altri.