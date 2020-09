Una delle poesie d’amore più belle del poeta francese Jacques Prévert. Una poesia lunga ma tagliente, in grado di sviscerare tutte le caratteristiche di un amore potente, incondizionato.

Una supplica d’amore

Il poeta descrive la sua relazione con termini contrastanti: violento, fragile, tenero disperato. In tutta la poesia vengono messe in luce le contraddizioni di un amore in grado di far paura agli altri. E nonostante, come scritto a metà del componimento, questo amore sia stato “calpestato, ferito, negato, cancellato”, la voglia di ricominciare ad amarsi non si esaurisce mai. Perché certi amori sono così: inesauribili. Nella parte finale, Jacques Prévert supplica l’amore impersonificato, chiedendo a questo di restare intatto, presente, vivo. Chiede all’amore di salvarci, unico gancio saldo della nostra vita.

La poetica di Jacques Prévert

Jacques Prevert, poeta francese nato nel 1900 e scomparso nel 1977, è forse il poeta francese più popolare del XX secolo. Al centro della sua poetica troviamo sempre l’amore in tutte le sue sfaccettature, considerato unica salvezza del mondo.

La poesia “Questo amore”

Questo amore

Così violento

Così fragile

Così tenero

Così disperato

Questo amore

Bello come il giorno

Cattivo come il tempo

Quando il tempo è cattivo

Questo amore così vero

Questo amore così bello

Così felice

Così gioioso

Così irrisorio

Tremante di paura come un bambino quando è buio

Così sicuro di sé

Come un uomo tranquillo nel cuore della notte

Questo amore che faceva paura

Agli altri

E li faceva parlare e impallidire

Questo amore tenuto d’occhio

Perché noi lo tenevamo d’occhio

Braccato ferito calpestato fatto fuori negato cancellato

Perché noi l’abbiamo braccato ferito calpestato fatto fuori negato cancellato

Questo amore tutt’intero

Così vivo ancora

E baciato dal sole

È il tuo amore

È il mio amore

È quel che è stato

Questa cosa sempre nuova

Che non è mai cambiata

Vera come una pianta

Tremante come un uccello

Calda viva come l’estate

Sia tu che io possiamo

Andare e tornare possiamo

Dimenticare

E poi riaddormentarci

Svegliarci soffrire invecchiare

Addormentarci ancora

Sognarci della morte

Ringiovanire

E svegli sorridere ridere

Il nostro amore non si muove

Testardo come un mulo

Vivo come il desiderio

Crudele come la memoria

Stupido come i rimpianti

Tenero come il ricordo

Freddo come il marmo

Bello come il giorno

Fragile come un bambino

Ci guarda sorridendo

Ci parla senza dire

E io l’ascolto tremando

E grido

Grido per te

Grido per me

Ti supplico

Per te per me per tutti quelli che si amano

E che si sono amati

Oh sì gli grido

Per te per me per tutti gli altri

Che non conosco

Resta dove sei

Non andartene via

Resta dov’eri un tempo

Resta dove sei

Non muoverti

Non te ne andare

Noi che siamo amati noi t’abbiamo

Dimenticato

Tu non dimenticarci

Non avevamo che te sulla terra

Non lasciarci morire assiderati

Lontano sempre più lontano

Dove tu vuoi

Dacci un segno di vita

Più tardi, più tardi, di notte

Nella foresta del ricordo

Sorgi improvviso

Tendici la mano

Portaci in salvo.

© Riproduzione Riservata