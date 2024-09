“Quanto è felice la piccola pietra” (1891), la straordinaria poesia di Emily Dickinson sul senso di accettazione

Siamo abituati a leggere una Emily Dickinson che racconta la sofferenza, lo struggimento e il dolore. “Quanto è felice la piccola pietra“, invece, parla dell’ottimismo che invade le cose quando esse accettano il proprio destino. La poesia, pubblicata postuma nel 1891, è stata composta nel 1881 ed inclusa in una lettera indirizzata all’amico Thomas Wentworth Higginson.

“How happy is the little Stone

That rambles in the Road alone,

And doesn’t care about Careers

And Exigencies never fears —

Whose Coat of elemental Brown

A passing Universe put on,

And independent as the Sun

Associates or glows alone,

Fulfilling absolute Decree

In casual simplicity”.