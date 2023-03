“Primavera, primavera in abbondanza” di Amelia Rosselli, la libertà e la passione si fanno poesia

Un canto appassionato, un accorato grido di dolore e libertà. "Primavera, primavera in abbondanza" è la poesia che abbiamo scelto per ricordare Amelia Rosselli nell'anniversario della sua nascita.

La primavera può essere amabile e crudele allo stesso tempo. Ce lo racconta Amelia Rosselli nella sua poesia “Primavera, primavera in abbondanza”, racchiusa nella raccolta Documento (1966-1973), che oggi vogliamo farvi scoprire in occasione dell’anniversario di nascita dell’originale poetessa e etnomusicologa italiana.

Poesia, schizofrenia, amore e musica

“Strappi rami agli orticoltori, semini disagi nella mia anima (la quale bella se ne sta in ginocchio), provi a me stessa che tutto ciò che ha un fine non ha fine”.

Già solo da questi versi possiamo comprendere come la poesia di Amelia Rosselli viva di potenti contrasti, di emozioni forti e appassionate, di afflati che raramente si trovano nei poeti del Novecento italiano. La forza con cui Amelia Rosselli canta i suoi versi arriva come l’invadente, affascinante e terribile onda delle mareggiate, che avvolge e toglie il respiro al tempo stesso.

In “Primavera, primavera in abbondanza”, la poetessa sembra voler far convivere il forte contrasto fra la delicatezza della bella stagione e la sua natura misteriosa, nascosta e dolorosa. Infatti, in questo componimento, Rosselli affronta una delle tematiche a lei più care, quella della malattia mentale, cercando di condensare nei versi che stiamo per leggere armonia, passione, sofferenza e musicalità. Un vero e proprio grido, esempio perfetto di cosa significhi fare poesia per Amelia Rosselli.

“Primavera, primavera in abbondanza” di Amelia Rosselli

“Primavera, primavera in abbondanza i tuoi canali storti, le tue pinete sognano d’altre avventure, tu non hai mica la paura che io tengo, dell’inverno quando abbrividisce il vento. Strappi rami agli orticoltori, semini disagi nella mia anima (la quale bella se ne sta in ginocchio), provi a me stessa che tutto ciò che ha un fine non ha fine. Oppure credi di dileguarti, sorniona nascosta da una nuvola di piogge carica sino all’inverosimile. Ma il mio pianto, o piuttosto una stanchezza che non può riportarsi nel rifugio strapazza le foglie, che ieri mi sembravano voglie, tenerezze anche ed ora sperdono la mia brama. Di vivere avrei bisogno, di decantare anche queste spiagge, o monti, o rivoletti ma non so come: hai ucciso il tuo grano nella mia gola. Assomigli a me: che tra una morte e l’altra, tiro un sospiro di sollievo ma non mi turbo; o mi turbo? del tuo sembrare agonizzante mentre ridi. E bestemmia la gente: è più fiera di te che dello spazio che ti strugge portandoti fra le mie braccia. E io stringo una pallida mummia che non odora affatto: escono semi dai suoi occhi, pianti, virgole, medicinali e tu non porti il monte nella casa e tu non puoi fruttificare, queste sorelle che ti vegliano. Sembri infatti un morto nella cassa e non ho altro da fare che di battere i chiodi nella faccia”.

Amelia Rosselli

Amelia Rosselli è nata a Parigi il 28 marzo 1930, figlia dell’esule antifascista Carlo Rosselli e dell’attivista britannica laburista Marion Catherine Cave. È stata una poetessa, organista ed etnomusicologa italiana che ha fatto parte della “generazione degli anni trenta“. Per via della fede politica dei genitori, ha vissuto un’infanzia divisa fra più paesi, soprattutto dopo l’omicidio del padre ordinato da Mussolini e Ciano nel 1937.

Amelia ha infatti vissuto in Svizzera, Francia, Inghilterra, Stati Uniti. Da sempre amante della scrittura, Rosselli si è dedicata sin da giovane alla traduzione, alla ricerca musicale ed alla poesia, arte a cui ha affidato il compito di accorpare tutte le sue passioni. Temi fondanti delle sue raccolte sono la sofferenza che nasce dalla malattia mentale, la tensione erotico-religiosa e l’armonia musicale.