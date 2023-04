“Quanto è felice la piccola pietra” di Emily Dickinson, affidarsi al destino con serenità

Siamo abituati a leggere una Emily Dickinson che racconta la sofferenza, lo struggimento e il dolore. “Quanto è felice la piccola pietra”, invece, parla dell’ottimismo che invade le cose quando esse accettano il proprio destino.

È raro trovare poesie che vedono protagoniste le pietre. In quella che stiamo per leggere, Emily Dickinson si serve di questo apparentemente minuscolo ed insignificante oggetto inanimato per raccontare uno stato d’animo a cui tutti ambiamo nella vita: la serenità, il senso di accettazione che deriva dalla consapevolezza che qui ed ora siano il luogo ed il momento perfetto per noi.

La “piccola pietra” cantata da Dickinson non si preoccupa di ciò che verrà, né di ciò che è stato. Rotola, si lascia guidare dal suo destino e vive il presente con quiete e placidità:

Non è affatto semplice, ma acquisire la consapevolezza della straordinarietà del momento che stiamo vivendo, bello o brutto che sia, riveste un ruolo fondamentale per la nostra pace interiore.

“How happy is the little Stone

That rambles in the Road alone,

And doesn’t care about Careers

And Exigencies never fears —

Whose Coat of elemental Brown

A passing Universe put on,

And independent as the Sun

Associates or glows alone,

Fulfilling absolute Decree

In casual simplicity”.