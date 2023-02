“Il gatto in un appartamento vuoto”, la poesia di Szymborska che racconta la nostalgia

Il 17 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del gatto. Per l'occasione vi proponiamo una toccante poesia in cui Wisława Szymborska descrive la solitudine e la nostalgia che si impadroniscono di noi quando perdiamo una persona cara utilizzando l'immagine del gatto che ha perso il suo fidato amico umano.

17, un numero che sin dal Medioevo ha acquisito dei significati esoterici legati al fato e alla sventura. Febbraio, il mese tradizionalmente legato alle streghe e al segno dell’acquario, lo spirito libero dell’Oroscopo. Il 17 febbraio non poteva non essere la data designata per celebrare il gatto, compagno di vita di tantissimi di noi: basti pensare che solo in Italia, si contano dieci milioni di gatti che vivono nelle nostre case.

Per l’occasione, vogliamo condividere con voi “Il gatto in un appartamento vuoto”, la toccante poesia di Wisława Szymborska che racconta la solitudine e la nostalgia che derivano dalla perdita di una persona cara attraverso la figura del gatto, che si ritrova solo nella casa vuota, ormai priva del suo padrone.

“Il gatto in un appartamento vuoto” di Wisława Szymborska

“Morire – questo a un gatto non si fa.

Perché cosa può fare un gatto

in un appartamento vuoto?

Arrampicarsi sulle pareti.

Strofinarsi tra i mobili.

Qui niente sembra cambiato,

eppure tutto è mutato.

Niente sembra spostato,

eppure tutto è fuori posto.

E la sera la lampada non brilla più. Si sentono passi sulle scale,

ma non sono quelli.

Anche la mano che mette il pesce nel piattino

non è quella di prima. Qualcosa qui non comincia

alla solita ora.

Qualcosa qui non accade

come dovrebbe.

Qui c’era qualcuno, c’era

poi d’un tratto è scomparso

e si ostina a non esserci. In ogni armadio si è guardato.

Sui ripiani si è corso.

Sotto il tappeto si è controllato.

Si è perfino infranto il divieto

di sparpagliare le carte.

Che altro si può fare.

Aspettare e dormire. Che lui provi solo a tornare,

che si faccia vedere.

Imparerà allora

che con un gatto così non si fa.

Gli si andrà incontro

come se proprio non se ne avesse voglia,

pian pianino,

su zampe molto offese.

E all’inizio niente salti né squittii”.

Wisława Szymborska

Wisława Szymborska è la più celebre poetessa polacca mai esistita. Tra le più amate e apprezzate dal grande pubblico, le sue raccolte hanno raggiunto numeri di vendita incredibili, pari ai più importanti autori di prosa, nonostante Szymborska abbia più volte ironizzato sul fatto che la poesia piace a non più di due lettori su mille.

Nata il 2 luglio del 1923 in una piccola città della Polonia occidentale di nome Kornik, Wisława Szymborska è cresciuta a Cracovia, dove ha studiato Lettere e Sociologia.

Abbandonati gli studi per via dei problemi economici della famiglia, ha iniziato a lavorare nelle ferrovie. Grazie a questo lavoro, è riuscita a scampare alla deportazione tedesca della Seconda Guerra Mondiale. Szymborska ha poi lavorato come segretaria per una rivista di didattica e, allo stesso tempo, come illustratrice di libri. Molto attiva nella vita culturale della città, ha collaborato nel dopoguerra alla rivista “Walka” (Lotta).

Le poesie di Wisława Szymborska sono state pubblicate su varie riviste prima di essere racchiuse in vere raccolte poetiche. Il primo componimento, “Cerco una parola”, è uscito nel marzo 1945 sul quotidiano Dziennik Polski.

Dopo la pubblicazione delle sue prime raccolte, l’autrice ha ottenuto incarichi di redattrice in diverse riviste polacche. La terza raccolta poetica, “Appello allo Yeti” ha consacrato Szymborska al grande pubblico e alla critica. In seguito a numerosi premi e riconoscimenti, ottenuti tanto in Polonia quanto all’estero, è stata insignita del Premio Nobel per la Letteratura nel 1996.

Wisława Szymborska ci ha lasciati il 1° febbraio del 2012 nella sua casa a Cracovia, morta nel sonno a causa di una malattia che l’ha consumata in pochi mesi.