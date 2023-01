Una poesia di Oscar Wilde sulla magia dell’inverno

Proprio in occasione dei giorni della merla vogliamo farvi conoscere una poesia di Oscar Wilde dedicata alla stagione più fredda dell’anno. “È pieno inverno” è un componimento delicato, da cui traspaiono tutte le caratteristiche principali dell’inverno.

I versi che stiamo per leggere impressionano soprattutto per la capacità di Oscar Wilde di descrivere il paesaggio invernale come se si trattasse di un sogno, una visione quasi eterea e ovattata della natura, in cui il mondo dell’uomo è distante ed innocuo.

È pieno inverno di Oscar Wilde

È pieno inverno, sono nudi gli alberi

Tranne là dove si rifugia il gregge

Stringendosi sotto il pino.

Belano le pecore nella neve fangosa

Addossate al recinto. La stalla è chiusa

Ma strisciando i cani tremanti escono fuori,

Scendono al ruscello gelato. Per ritornare

Sconsolati indietro. Avvolti in un sospiro

Sembrano i rumori dei carri, le grida dei pastori.

Le cornacchie stridono in cerchi indifferenti

Intorno al pagliaio gelato. O si acquattano

Sui rami sgocciolanti. Si rompe il ghiaccio

Tra le canne dello stagno dove sbatte le ali il tarabuso

e allungando il collo schiamazza alla luna.

Saltella sui prati una povera lepre,

Piccola macchia scura impaurita

e un gabbiano sperso, come una folata improvvisa

Di neve, si mette a gridare contro il cielo.

It’s full winter

It is full winter now: the trees are bare,

Save where the cattle huddle from the cold

Beneath the pine, for it doth never wear

The autumn’s gaudy livery whose gold

Her jealous brother pilfers, but is true

To the green doublet; bitter is the wind, as though it blew

From Saturn’s cave; a few thin wisps of hay

Lie on the sharp black hedges, where the wain

Dragged the sweet pillage of a summer’s day

From the low meadows up the narrow lane;

Upon the half-thawed snow the bleating sheep

Press close against the hurdles, and the shivering house-dogs creep

From the shut stable to the frozen stream

And back again disconsolate, and miss

The bawling shepherds and the noisy team;

And overhead in circling listlessness

The cawing rooks whirl round the frosted stack,

Or crowd the dripping boughs; and in the fen the ice-pools crack

Where the gaunt bittern stalks among the reeds

And flaps his wings, and stretches back his neck,

And hoots to see the moon; across the meads

Limps the poor frightened hare, a little speck;

And a stray seamew with its fretful cry

Flits like a sudden drift of snow against the dull grey sky.