“Ombre d’ali” di Ada Negri, una poesia che celebra le leggerezza di giugno

Con questa delicata poesia di Ada Negri concludiamo la serata in bellezza, augurandoci che la gioia e la spontaneità che nascono leggendo questi bei versi possa accompagnarci nelle giornate a venire, sotto il “cielo di giugno, azzurra giovinezza dell’anno”.

“Ombre d’ali” di Ada Negri

Cielo di giugno, azzurra giovinezza

dell’anno; ed allegrezza

di rondini sfreccianti in folli giri

nell’aria. Ombre ombre d’ali

vedo guizzar sul bianco arroventato

del muro in fronte: ombre a saetta, nere:

vive, al mio sguardo, più dell’ali vere. Traggon dal nulla, scrivono col nulla

parole d’un linguaggio

perduto; e le cancellano

ratte, fuggendo via fra raggio e raggio. Vita che mi rimani,

fin ch’io veder potrò quelle parole

strane apparire scomparir sul muro

candente al sole

(forse un tempo io le dissi a chi m’amava,

egli le disse a me, bocca su bocca),

vita che mi rimani, ancor dolcezza

puoi darmi. Basta

l’ombra di un bacio alla memoria, basta

l’ombra di un’ala alla felicità.

Ada Negri

Ada Negri nasce a Lodi nel 1870. Vive un’infanzia difficile perché, rimasta orfana di padre, si adatta alle difficoltà economiche che si prospettano dopo la morte dell’unica persona che porta il pane a casa. La mamma e la nonna fanno di tutto per non far mancare alla piccola Ada il necessario, e la mamma in particolare lavora incessantemente per permetterle gli studi.

Così, dopo tante fatiche e immani sacrifici da parte di tutta la famiglia, nel 1887 Ada conclude il percorso scolastico e diventa finalmente maestra. È in questi anni di ritrovata serenità che la giovane donna incomincia a scrivere poesie. Nasce nel 1892 la prima raccolta, “Fatalità”, salutata con entusiasmo da Giosuè Carducci.

La vita sentimentale di Ada Negri è costellata di insuccessi e delusioni. Ma, da una delle relazioni intraprese, culminata con un matrimonio, nascono due bimbe. Una delle due, Vittoria, muore a un mese di vita. Bianca, invece, cresce profondamente amata dalla madre, ed è a lei che sono dedicate numerose poesie.

La fama di Ada Negri cresce vertiginosamente, tanto che la poetessa ottiene prestigiosi premi e accarezza anche la possibilità di ricevere il Nobel. È la prima donna ad essere ammessa all’Accademia d’Italia. Ada Negri muore a Milano l’11 gennaio 1945.

È un universo tutto – o quasi – femminile quello nel quale si muove Ada Negri. Sin da “Fatalità”, la raccolta con cui, maestrina ventiduenne, esordisce nel 1892, propone l’immagine di una femminilità «ostile, armata, di razza diversa», inconsueta in un’epoca dominata dalla cultura maschile e maschilista: un io poetico caparbio e determinato nel rifiutare l’idea di una donna debole e sottomessa e nel rivendicare, tra l’altro, le proprie origini plebee.

Questa estrema consapevolezza del proprio ruolo e del proprio valore è un “fil rouge” che attraversa l’intera opera, in versi e in prosa, della scrittrice, e più in generale la sua attività di intellettuale. Prima e unica donna accademica d’Italia, socialista, amica e corrispondente di importanti pensatori e politici, Ada Negri ha vissuto sempre all’insegna dell’indipendenza: economica (si mantenne fin da giovanissima, prima lavorando come insegnante, quindi con i diritti delle sue opere); affettiva (dopo la rottura con il marito non esitò a lasciarlo trasferendosi in Svizzera, mentre coltivò un intimo rapporto con la figlia Bianca e poi con la nipote Donata); culturale (seguì sempre la propria ispirazione letteraria piuttosto che le mode del momento).

Questo volume permette di osservare l’evoluzione dei temi a lei più cari – la sensibilità per le ingiustizie sociali, lo spirito di sorellanza che accomuna le donne, il ricordo degli amati luoghi natii, l’importanza dei legami familiari, l’intensa religiosità degli ultimi anni –, ma soprattutto ci regala il ritratto a tutto tondo di un’artista complessa, sfaccettata eppure solidissima nel rivendicare la propria autonomia e libertà, una scrittrice e una donna la cui modernità ancora oggi sorprende.