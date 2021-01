“Nascere non basta”, la poesia di Pablo Neruda sulla rinascita

Pablo Neruda è ancora oggi uno dei poeti più amati di sempre. Cileno, controcorrente, intenso, le sue parole hanno segnato più generazioni e continuano a farlo. Attaccato al senso erotico dell’amore e alla vita nella sua parte più carnale, le sue poesie ruotano tutte attorno a temi cari alle nostre esistenze. Questa, in particolare, seppur molto breve, sottolinea un fattore importante delle nostre vite: la rinascita.

La rinascita della vita

Vivere non significa solo respirare. Perché a respirare siamo tutti bravi. Per Pablo Neruda, vivere davvero, significa qualcosa di più: significa rinascere. Ogni giorno abbiamo modo di dare un senso nuovo ad ogni cosa, ogni giorno è un giorno buono per ripartire. La vita ci porta davanti a dolori, ostacoli, piccoli momenti di apparente morte. Di cambiamento, soprattutto. Ecco perché “nascere non basta.” Perché ad ogni ostacolo noi dobbiamo saper rialzarci, dobbiamo saper rimettere quel gemito da neonati. Nonostante la difficoltà del nostro presente, i cambiamenti repentini, le rinunce, arriverà il giorno in cui questo cambiamento sarà una vera e propria rinascita. Il sole avrà un calore diverso e non sapremo di non essere più gli stessi di prima. Ripartiremo a vivere una vita normale, diversi, cresciuti, e soprattutto, più consapevoli.

La poesia

Nascere non basta.

È per rinascere che siamo nati.

Ogni giorno.

Stella Grillo

