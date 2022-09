Ludovico Ariosto e l'”Orlando furioso”, l’incipit del grande poema cavalleresco

La Poesia

Poeta, commediografo, funzionario e diplomatico italiano, Ludovico Ariosto ha dato vita ad una delle opere più celebri della letteratura italiana: l’Orlando furioso“, poema cavalleresco che ha alimentato la fiamma dell’ispirazione artistica in tanti autori nati e vissuti dopo l’Ariosto – fra tutti ricordiamo due esempi autorevoli: Italo Calvino ed Eugène Delacroix -.

Ludovico Ariosto, di cui ricordiamo l’anniversario della nascita, avvenuta a Ferrara l’8 settembre del 1474, ha condensato nel suo capolavoro i temi propri del poema cavalleresco e della Chanson de geste – l’amore e la sua forza inaudita, la lealtà, la fede – e li ha resi immortali con il suo stile unico, votato all’armonia e, soprattutto, alla mediazione dell’ironia, strumento che nel poema cavalleresco di Ludovico Ariosto viene utilizzato a regola d’arte.

Ecco perché, in occasione dell’anniversario di Ludovico Ariosto, vi proponiamo il proemio a l'”Orlando furioso”, che forse un po’ tutti ricordiamo dalla scuola e manifesta chiaramente gli intenti e lo stile distintivo dell’autore fiorentino.

“Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori”, l’Orlando di Ludovico Ariosto

1

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,

le cortesie, l’audaci imprese io canto,

che furo al tempo che passaro i Mori

d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,

seguendo l’ire e i giovenil furori

d’Agramante lor re, che si diè vanto

di vendicar la morte di Troiano

sopra re Carlo imperator romano.

2

Dirò d’Orlando in un medesmo tratto

cosa non detta in prosa mai né in rima:

che per amor venne in furore e matto,

d’uom che sì saggio era stimato prima;

se da colei che tal quasi m’ha fatto,

che ’l poco ingegno ad or ad or mi lima,

me ne sarà però tanto concesso,

che mi basti a finir quanto ho promesso.

3

Piacciavi, generosa Erculea prole,

ornamento e splendor del secol nostro,

Ippolito, aggradir questo che vuole

e darvi sol può l’umil servo vostro.

Quel ch’io vi debbo, posso di parole

pagare in parte, e d’opera d’inchiostro;

né che poco io vi dia da imputar sono;

che quanto io posso dar, tutto vi dono.

4

Voi sentirete fra i più degni eroi,

che nominar con laude m’apparecchio,

ricordar quel Ruggier, che fu di voi

e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio.

L’alto valore e’ chiari gesti suoi

vi farò udir, se voi mi date orecchio,

e vostri alti pensier cedino un poco,

sì che tra lor miei versi abbiano loco.

5

Orlando, che gran tempo inamorato

fu de la bella Angelica, e per lei

in India, in Media, in Tartaria lasciato

avea infiniti et immortal trofei,

in Ponente con essa era tornato,

dove sotto i gran monti Pirenei

con la gente di Francia e de Lamagna

re Carlo era attendato alla campagna,

6

per far al re Marsilio e al re Agramante

battersi ancor del folle ardir la guancia,

d’aver condotto, l’un, d’Africa quante

genti erano atte a portar spada e lancia;

l’altro, d’aver spinta la Spagna inante

a destruzion del bel regno di Francia.

E così Orlando arrivò quivi a punto:

ma tosto si pentì d’esservi giunto;

7

che vi fu tolta la sua donna poi:

ecco il giudicio uman come spesso erra!

Quella che dagli esperii ai liti eoi

avea difesa con sì lunga guerra,

or tolta gli è fra tanti amici suoi,

senza spada adoprar, ne la sua terra.

Il savio imperator, ch’estinguer volse

un grave incendio, fu che gli la tolse.

8

Nata pochi dì inanzi era una gara

tra il conte Orlando e il suo cugin Rinaldo,

che ambi avean per la bellezza rara

d’amoroso disio l’animo caldo.

Carlo, che non avea tal lite cara,

che gli rendea l’aiuto lor men saldo,

questa donzella, che la causa n’era,

tolse, e diè in mano al duca di Bavera;

9

in premio promettendola a quel d’essi

ch’in quel conflitto, in quella gran giornata,

degli infideli più copia uccidessi,

e di sua man prestassi opra più grata.

Contrari ai voti poi furo i successi;

ch’in fuga andò la gente battezzata,

e con molti altri fu ’l duca prigione,

e restò abbandonato il padiglione.

10

Dove, poi che rimase la donzella

ch’esser dovea del vincitor mercede,

inanzi al caso era salita in sella,

e quando bisognò le spalle diede,

presaga che quel giorno esser rubella

dovea Fortuna alla cristiana fede:

entrò in un bosco, e ne la stretta via

rincontrò un cavallier ch’a piè venìa.

11

Indosso la corazza, l’elmo in testa,

la spada al fianco, e in braccio avea lo scudo;

e più leggier correa per la foresta,

ch’al pallio rosso il villan mezzo ignudo.

Timida pastorella mai sì presta

non volse piede inanzi a serpe crudo,

come Angelica tosto il freno torse,

che del guerrier, ch’a piè venìa, s’accorse.

12

Era costui quel paladin gagliardo,

figliuol d’Amon, signor di Montalbano,

a cui pur dianzi il suo destrier Baiardo

per strano caso uscito era di mano.

Come alla donna egli drizzò lo sguardo,

riconobbe, quantunque di lontano,

l’angelico sembiante e quel bel volto

ch’all’amorose reti il tenea involto.

13

La donna il palafreno a dietro volta,

e per la selva a tutta briglia il caccia;

né per la rara più che per la folta,

la più sicura e miglior via procaccia:

ma pallida, tremando, e di sé tolta,

lascia cura al destrier che la via faccia.

Di su di giù, ne l’alta selva fiera

tanto girò, che venne a una riviera.