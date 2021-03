Le poesie più belle per celebrare l’arrivo della primavera

La primavera è la stagione delle rinascite. Gli alberi sbocciano e i fiori danno sfoggio ai loro colori incantevoli. Una stagione che ha saputo ispirare moltissimi autori e poeti. Da Oscar Wilde a Cesare Pavese, questo periodo dell’anno è stato descritto nelle sue fasi più maestose, incredibilmente emozionanti, luminose. La natura ha dato come “avvio” alle penne dei più grandi nomi della letteratura, facendoci, ancora oggi, emozionare.

Eppure primavera è nell’aria, Oscar Wilde

Pieno inverno: il contadino vigoroso

Trasporta le fascine della legnaia gelida

e batte i piedi contro il focolare.

Sul fuoco che langue getta i ceppi freschi

e ride perché la vampata spaventa

i suoi bambini. Eppure, primavera è nell’aria.

Cinta di erba gioia, verde sorridente.

E avanti indietro per il campo va il seminatore

e dietro a lui ridendo un ragazzino spaventa i corvi

Rapaci, coi suoi strilli. Allora il castagno si veste

Splendidamente, e sull’erba si piega il fiore cremoso

In eccesso odoroso.

Scintille, Rabindranath Tagore

Vieni, primavera, vieni

a svelare la bellezza del fiore

celata nel bocciolo

tenero e delicato.

Lascia cadere le note

che porteranno i frutti,

e passa con cura il tuo pennello

d’oro di foglia in foglia.

Marzo, Cesare Pavese

Io sono Marzo che vengo col vento

col sole e l’acqua e nessuno contento;

vo’ pellegrino in digiuno e preghiera

cercando invano la Primavera.

Di grandi Santi m’adorno e mi glorio:

Tommaso il sette e poi il grande Gregorio;

con Benedetto la rondin tornata

saluta e canta la Santa Annunziata.

Primavera

Sarà un volto chiaro.

S’apriranno le strade

sui colli di pini

e di pietra…

I fiori spruzzati

di colore alle fontane

occhieggeranno come

donne divertite: Le scale

le terrazze le rondini

canteranno nel sole.

Primavera vicina, Johann Wolfgang Goethe

Più morbida, più lieve

l’aiuola, ecco, s’inturgida;

candide come neve

ondeggian le campanule,

un vivo ardor di fuoco

va dispiegando il croco;

il suol di sangue stilla,

lo smeraldo sfavilla.

Le primule si gonfiano

con borioso piglio;

mentre l’astuta mammola

s’asconde ad ogni ciglio;

un alito possente

scuote la vita intera.

È viva, è qui presente

ormai la primavera.

Una luce c’è in primavera, Emily Dickinson

Una luce c’è in primavera

non presente nel resto dell’anno

in qualsiasi altra stagione –

Quando marzo è appena arrivato

un colore appare fuori

sui campi solitari

che la scienza non può sorpassare

ma la natura umana sente.

Indugia sopra il prato,

delinea l’albero più lontano

sul più lontano pendio che tu sappia

quasi sembra parlarti.

Poi come orizzonti arretrano

o il mezzogiorno trascorre,

senza formula di suono

esso passa e noi restiamo –

e una qualità di perdita

tocca il nostro sentimento

come se a un tratto il guadagno

profanasse un sacramento.

Piena fioritura, Hermann Hesse

Si erge carico di fiori il pesco,

non tutti diventeranno frutto.

Risplendono chiari come spuma rosata

attraverso l’azzurro e la fuga di nuvole.

Simili a fiori si schiudono i pensieri,

centinaia ogni giorno,

lasciali fiorire! Lascia a ogni cosa il suo corso!

Non chiedere qual è il guadagno!

Vi deve pur essere gioco e innocenza

e dovizia di fiori,

altrimenti per noi sarebbe

troppo piccolo il mondo

e la vita non un piacere.

