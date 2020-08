“Le piccole cose che amo di te”, una poesia di Stefano Benni sull’amore che invecchia

Il bello dei libri di Stefano Benni è che sai, prima ancora di iniziarli, che ti trasporteranno in un mondo fatto di animali parlanti, personaggi assurdi, incroci sorprendenti di realtà e fantasia capaci di far rinascere il bambino nascosto in ciascuno di noi. Così come le sue poesie, dove i sentimenti assumono la forma di oggetti, dettagli e figure inaspettate. Tra le sue poesie più famose rileggiamo oggi “Le piccole cose di te”, dal libro “Prima o poi l’amore arriva“, un ritratto autentico e ironico dell’amore quotidiano, dell’amore che si trasforma col passare degli anni, dell’amore fatto di tante piccole cose che impariamo ad amare dell’altro.

La poesia

Le piccole cose

che amo di te

quel tuo sorriso

un po’ lontano

il gesto lento della mano

con cui mi accarezzi i capelli

e dici: vorrei

averli anch’io così belli

e io dico: caro

sei un po’ matto

e a letto svegliarsi

col tuo respiro vicino

e sul comodino

il giornale della sera

la tua caffettiera

che canta, in cucina

l’odore di pipa

che fumi la mattina

il tuo profumo

un po’ balsé

il tuo buffo gilet

le piccole cose

che amo di te

Quel tuo sorriso

strano

il gesto continuo della mano

con cui mi tocchi i capelli

e ripeti: vorrei

averli anch’io così belli

e io dico: caro

me l’hai già detto

e a letto sveglia

sentendo il tuo respiro

un po’ affannato

e sul comodino

il bicarbonato

la tua caffettiera

che sibila in cucina

l’odore di pipa

anche la mattina

il tuo profumo

un po’ demodé

le piccole cose

che amo di te

Quel tuo sorriso beota

la mania idiota

di tirarmi i capelli

e dici: vorrei

averli anch’io così belli

e ti dico: cretino,

comprati un parrucchino!

E a letto stare sveglia

e sentirti russare

e sul comodino

un tuo calzino

e la tua caffettiera

che é esplosa

finalmente, in cucina!

La pipa che impesta

fin dalla mattina

il tuo profumo

di scimpanzé

quell’orrendo gilet

le piccole cose

che amo di te.

Stefano Benni

