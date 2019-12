Versi in rima, parole in versi capaci di emozionare in ogni tempo. Sono le poesie dei grandi autori della letteratura, di cui la nostra tradizione culturale è ben ricca e fornita. In occasione di anniversari di nascita o morte di famosi autori, oppure semplicemente per curiosità personale o legate a ricerche specifiche, le poesie vengono molto ricercate su internet e lette dai lettori di Libreriamo. Dalla poesia di Giacomo Leopardi ai versi di Gabriele D’Annunzio, passando per classifiche e top ten, ecco le poesie d’autore più ricercate nel 2019.

L’amore è un bisogno, una necessità. L’amore è un sentimento che trasforma, che rende il mondo più bello di quanto abbiamo sempre sognato. Quando ci innamoriamo “abbiamo l’impressione che tutto l’universo sia d’accordo”, scrive Coelho. Ed è il tema prediletto della poesia sin dai tempi di Catullo e resterà al centro del pensiero dei poeti finché esisterà questo genere di letteratura. Allora ecco, da Neruda a Montale, da Nazim Hikmet a Jacques Prévert, le 10 più belle poesie d’amore di tutti i tempi.

Alda Merini è la poetessa italiana più amata negli ultimi tempi, nata il giorno di Primavera. La sua storia travagliata e votata alla passione e all’amore è fortemente presente nei suoi versi, specialmente nelle sue poesie d’amore. L’amore rappresentato dalla Merini è un amore vero, non idealizzato, fatto di carne e non solo di spirito… Ecco le sue poesie d’amore più belle.

3 I 10 haiku più belli della letteratura giapponese

Gli haiku sono una delle più semplici e sincere forme di poesia giapponese. Sono componimenti nati in Giappone nel diciassettesimo secolo, formati da tre versi costituiti in totale da 17 more secondo lo schema 5-7-5. Da quando sono state fatte le prime traduzioni di haiku in occidente a questo genere poetico si sono affezionati alcuni dei più grandi scrittori del Novecento, da Rainer Maria Rikle a Paul Eluard. In Italia, si avvicinarono agli haiku alcuni poeti che hanno abbracciato la corrente dell’ermetismo, come Ungaretti e Quasimodo.

Giacomo Leopardi è considerato una delle più importanti figure della letteratura mondiale; la profondità della sua riflessione sull’esistenza e sulla condizione umana ne fa anche un filosofo di notevole spessore. La straordinaria qualità lirica della sua poesia lo ha reso un protagonista centrale nel panorama letterario e culturale europeo e internazionale, con ricadute che vanno molto oltre la sua epoca. Ecco le sue poesie più celebri.

Sensibilità, poesia, amore e sentimento: Pablo Neruda, il poeta Premio Nobel per la Letteratura nel 1941, è tutto questo. È considerato uno dei più grandi esponenti della letteratura latino – americana di tutti i tempi. Spesse volte è stato definito un vero e proprio “poeta-pittore” perché proprio come un artista dipinge la realtà attraverso le sue parole. Ecco le poesie più belle di Pablo Neruda per cominciare questa giornata, all’insegna della bellezza!

La figura della mamma è da sempre stato uno dei temi più cari per gli scrittori di tutto il mondo, soprattutto per i grandi poeti che hanno celebrato la figura della madre attraverso le loro parole. In occasione della Festa della Mamma, vi proponiamo oggi le poesie di grandi autori della letteratura proprio su questo tema. Un omaggio letterario a tutte le mamme, che può essere accompagnato da un regalo speciale.

Montale è uno dei più grandi poeti della letteratura italiana del Novecento: tutta la sua poetica è contrassegnata dal dubbio, dall’incapacità di cogliere il senso profondo dell’esistenza, che si intuisce appena e sfugge di continuo. Vediamo insieme alcuni dei più grandi capolavori di Montale, tratti dalla raccolta “Ossi di seppia” del 1925.

Nazim Hikmet è il più importante poeta turco del Novecento, ricordato principalmente per il suo capolavoro, la raccolta Poesie d’amore, che testimonia il suo grande impegno sociale e il suo profondo sentimento poetico. Le sue poesie sono amate in tutto il mondo per arrivare dritte al cuore, grazie al linguaggio semplice “delle piccole cose”. Per ricordarlo vi proponiamo le sue poesie più celebri.

La poesia di Alda Merini ci tocca sempre nel profondo, facendoci tremare le corde più sensibili del nostro cuore. L’erotismo e la sensualità sono degli elementi forti dei suoi versi d’amore, che appunto non raccontano questo nobile sentimento sul piano ideale e platonico, ma lo rendono concreto. Lo fanno vivere nella nostra vita quotidiana. Tutti noi conosciamo l’amore di cui parla Alda Merini. Le sue parole non sono astratte: non si parla spirito, ma di corpi. Si parla di noi.

Jacques Prévert è uno dei poeti più amati dai giovani di tutti i tempi. Un poeta che ha infranto le barriere dell’élite riuscendo a rendersi comprensibile a tutti. Il poeta dei componimenti più letti e recitati in tutto il mondo e più volte definito il cantore dell’amore. Per Prévert l’Amore è l’unica salvezza del mondo: non si tratta di un amore semplice e privo di ostacoli, ma quello del poeta è un amore ricco di sfaccettature, ma comunque sempre ricercato. In occasione dell’anniversario della sua nascita, vi proponiamo i suoi componimenti sull’amore più belli.

