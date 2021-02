La scena d’amore rubata, la poesia di Prevert sull’amore impulsivo

Jaques Prevert, poeta francese che ha scritto dell’amore io ogni sua declinazione, dalla celebre poesia “I ragazzi che si amano” a questa. “La scena d’amore rubata” è una poesia che parla dell’amore giovanile, irrazionale e puro.

L’amore irrazionale dei giovani amanti

Da giovani l’amore e così: irrazionale, fugace, puro, irrefrenabile. La vita viene mangiata a morsi, con la voglia di non sprecare neanche un secondo. L’amore diventa l’aria in grado di far vivere, la luce di ispirazione quotidiana. Jaques Prevert ha sempre amato parlare delle giovani coppie, esempi di quell’amore irrazionale e impulsivo. Così, la voce di un’adolescente parla al suo giovane amato. Gli chiede di non smettere mai di baciarla, di cogliere quell’attimo. La vita è crudele, corta, mette alla prova anche i giovani ragazzi. E questi? Come affrontano tutto questo? Prevert ritrae l’amore che ha più forza di ogni cosa. L’amore che ancora oggi, ad un anno esatto dall’inizio di un’agghiacciante pandemia globale, ci aiuta a mangiare la vita a morsi.

La poesia d’amore di Prevert

Se tu smettessi di baciarmi

Credo che morirei soffocata

Hai quindici anni ne ho quindici anch’io

In due ne abbiamo trenta

A trent’anni non si è più ragazzi

Abbiamo l’età per lavorare

Avremo pure diritto di baciarci

Più tardi sarà troppo tardi

La nostra vita è ora

Baciami!

