La poesia su Ferragosto di Gianni Rodari

Ferragosto

Festeggiamo Ferragosto con una bellissima poesia di Gianni Rodari, uno degli autori più amati da grandi e piccini. Si tratta di una breve filastrocca dedicata alle vacanze estive, in particolare riferita a tutti i bambini che sono costretti a trascorrere il Ferrragosto in città. Con l’allegria scanzonata che lo contraddistingue, Gianni Rodari immagina che quei bambini si divertano a far correre i loro sottomarini giocattolo nell’acqua dei tombini, e auspica una nuova legge, che inventerà quando sarà Presidente: che per tutti i bambini sia obbligatorio andare in montagna o al mare d’estate, “pena la prigione”.

Ferragosto, di Gianni Rodari

Filastrocca vola e va

dal bambino rimasto in città.

Chi va al mare ha vita serena

e fa i castelli con la rena,

chi va ai monti fa le scalate

e prende la doccia alle cascate…

E chi quattrini non ne ha?

Solo, solo resta in città:

si sdrai al sole sul marciapide,

se non c’è un vigile che lo vede,

e i suoi battelli sottomarini

fanno vela nei tombini.

Quando divento Presidente

faccio un decreto a tutta la gente;

“Ordinanza numero uno:

in città non resta nessuno;

ordinanza che viene poi,

tutti al mare, paghiamo noi,

inoltre le Alpi e gli Appennini

sono donati a tutti i bambini.

Chi non rispetta il decretato

va in prigione difilato”.