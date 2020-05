Tornare a casa, dopo essere stati a lungo lontani, è sempre una grande emozione. Con i suoi odori, i suoi colori e i ricordi che vi sono impigliati, il luogo che chiamiamo casa ci riporta al cuore della vita, alla nostra infanzia, ai nostri affetti, all’essenza stessa della persona che siamo.

A raccontare l’emozione di tornare a casa è stato per primo Omero, che nell’Odissea racconta il ritorno di Ulisse alla sua amata e perduta Itaca. Il ritorno (in greco nóstos, da cui il termine “nostalgia”) è diventato così uno dei grandi temi della letteratura antica, ancora vivo e attuale, rispetto a un mondo sempre più segnato da migrazioni. Un mondo dove migliaia di giovani si spostano da un punto all’altro del globo in cerca di lavoro, avventura e storie. Ma, per quanto il viaggio possa essere un’esperienza straordinaria, non c’è grande emozione come quella di tornare a casa. Ce lo raccontano Omero e oggi un altro grande poeta greco, Konstantinos Kavafis, con la sua poesia “Itaca”.

Itaca

Quando ti metterai in viaggio per Itaca

devi augurarti che la strada sia lunga,

fertile in avventure e in esperienze.

I Lestrigoni e i Ciclopi

o la furia di Nettuno non temere,

non sarà questo il genere di incontri

se il pensiero resta alto e un sentimento

fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,

nè nell’irato Nettuno incapperai

se non li porti dentro

se l’anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga.

Che i mattini d’estate siano tanti

quando nei porti – finalmente e con che gioia –

toccherai terra tu per la prima volta:

negli empori fenici indugia e acquista

madreperle coralli ebano e ambre

tutta merce fina, anche profumi

penetranti d’ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi,

va in molte città egizie

impara una quantità di cose dai dotti.

Sempre devi avere in mente Itaca –

raggiungerla sia il pensiero costante.

Soprattutto, non affrettare il viaggio;

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio

metta piede sull’isola, tu, ricco

dei tesori accumulati per strada

senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca ti ha dato il bel viaggio,

senza di lei mai ti saresti messo

sulla strada: che cos’altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

