Madre Teresa di Calcutta parla di vita, di gioia, di speranza, di resilienza, di pace, per combattere quel male e quella rabbia che cova nel nostro presente. Se lei ha vissuto e toccato con mano il dolore e la povertà, noi oggi viviamo in momento di instabilità, di crisi e di conflitto. Le nostre vite sono cambiate e la nostra quotidianità ha dovuto trovare un’altra direzione. Nella sua poesia “Inno alla vita”, proprio come preannuncia il titolo stesso, Madre Teresa ci aiuta semplicemente a guardare con gli occhi della speranza e della resilienza, la nostra vita e le nostre difficoltà.

Guardare la vita con gli occhi della speranza

La vita è un insieme di elementi, azioni, elementi che rappresentano per noi opportunità, gioie e avventure. Tutto ciò che ci circonda corrisponde ad una sfida. E se il destino, o qualsiasi altra forza, muove le pedine della nostra esistenza, la differenza sta nel nostro modo di vedere questi spostamenti.

Oggi, in questo presente così pieno di cambiamenti, è fondamentale sviluppare una visione positiva e propositiva nei confronti di tutto ciò che abbiamo e viviamo.

In questo vero e proprio inno, si parla di rischio e di costruzione, proprio perché la vita rappresenta una vera e propria avventura. Si parla di sogni e ricchezze, da realizzare con perseveranza e da conservare. Tutto quello che viene elencato – dovere, amore, mistero, lotta, pace – è una declinazione della nostra esistenza. Sono tutte sfaccettature, analizzate da un’anima grande come quella di Madre Teresa di Calcutta, di un percorso difficile ma fantastico, da affrontare a testa alta. Sempre.

Inno alla vita, la poesia

La vita è…

un’opportunità, coglila.

bellezza, ammirala.

beatitudine, assaporala.

un sogno, fanne una realtà.

una sfida, affrontala.

un dovere, compilo.

un gioco, giocalo.

preziosa, abbine cura.

una ricchezza, conservala.

amore, godine.

un mistero, scoprilo.

una promessa, adempila.

tristezza, superala.

un inno, cantalo.

una lotta, vivila.

gioia, gustala.

una croce, abbracciala.

un’avventura, rischiala.

pace, costruiscila.

felicità, meritala.

La vita è vita, difendila.

Stella Grillo

