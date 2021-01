Il mondo, la poesia di René Magritte sulla bellezza della vita

René Magritte è stato un visionario, un rivoluzionario de linguaggio artistico. In questa sua poesia, espressione del suo eclettismo, ci parla di quell’aspetto più caotico e affascinante della nostra vita e del suo mondo. Il mondo che viviamo e che amiamo, apprezzando la felicità di ogni giorno.

La felicità nel caos come forma artistica

Essere felici nel caos è arte. Trovare il proprio equilibrio in un mondo privo di senso è arte allo stato puro. Questo ci dice René Magritte nella sua poesia “il mondo”. Considerato il pittore surrealista più importante della storia dell’arte contemporanea, morto nel 1967, Magritte ci ha regalato una visione del reale totalmente nuova, fuori dagli schemi. Lui che ha saputo trovare un senso alle forme del caos. Per questo ci parla delle felicità in questa vita come una vera e proprio forma d’arte, una condizione divina del nostro spirito. Non fortuna, sarebbe banale. Ma qualcosa di superiore, come la purezza che solo qualcosa di artistico potrebbe avere. Anche perché, come scrive e come dipinge lui stesso, ogni cosa è perfetta nel suo mistero e nella sua magia.

Il mondo, la poesia

Il mondo

è così totalmente

e meravigliosamente

privo di senso

che riuscire ad essere felici

non è fortuna

è arte allo stato puro.

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata